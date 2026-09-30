Almeida sella un acuerdo con CaixaBank para patrocinar Bicimad

Las bicicletas de la capital lucirán en sus cuadros una nueva impronta corporativa. Bicimad, el sistema público de bicicleta eléctrica de Madrid, abre sus costados por primera vez al patrocinio comercial tras sellar un acuerdo con Imagin, el banco digital de CaixaBank. La operación inyectará 1,8 millones de euros (sin IVA) en las arcas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a lo largo de los próximos dos años.

Se trata de un paso inédito del que hemos conocido más detalles a través de un comunicado. Según apunta el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la firma abonará un canon anual de 900.000 euros dentro del Programa Anual de Patrocinios Privados del Ayuntamiento de Madrid 2026. A esta cifra se añadirán otros 300.000 euros consignados de forma específica para cubrir los costes de implantación inicial de la marca en la infraestructura pública.

Dos años de duración

El convenio, listo para su rúbrica en las próximas semanas, fija un horizonte inicial de dos años prorrogable a un tercero y otorga al banco el monopolio de la imagen del servicio. En la práctica, esto supone una metamorfosis en el mapa urbano de la ciudad: el logotipo de Imagin vestirá de punta a punta el parque entero de bicicletas, las bases de anclaje repartidas por las calles, 24 vehículos del taller móvil de asistencia y la pantalla de cada soporte digital interactivo del sistema.

La llegada del capital privado coincide con el pico histórico de uso del sistema público tras su despliegue definitivo en los 21 distritos madrileños.

Bicimad cerró el ejercicio 2025 con un balance de 13,7 millones de desplazamientos y consolida su trayectoria ascendente en 2026, año en el que ya ha superado el umbral de los 12 millones de trayectos registrados.