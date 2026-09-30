Ayuso ilumina esta noche la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de Ceuta

La Comunidad de Madrid iluminará esta noche la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con los colores negro y blanco de la bandera de Ceuta, en solidaridad con el pueblo de la ciudad autónoma coincidiendo con el segundo mes desde que se produjo la invasión.

Así lo ha anunciado el Gobierno regional a través de un mensaje remitido a los medios. Esta decisión se toma en un momento en que la grave crisis que vive la ciudad autónoma ha pasado a un segundo plano, opacada por las medidas sobre vivienda y la acampada en la Puerta del Sol.

También después de la polémica acerca de las campanadas del reloj de la Real Casa de Correos. Y es que entre los acampados corrió el bulo de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había pergeñado una maniobra para molestarles, consistente en hacer sonar el reloj cada 15 minutos.

A esta teoría se sumó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, que aspira a disputarle la alcaldía a José Luis Martínez Almeida, después de que la Cadena SER diera pábulo a estos testimonios. "Manifestantes de la acampada en la Puerta del Sol denuncian que están haciendo sonar las campanas por la noche cada 15 minutos. Esto de Almeida y de Ayuso es absolutamente deleznable", ha escrito en sus redes sociales.

Manifestantes de la acampada en la Puerta del Sol denuncian que están haciendo sonar las campanas por la noche cada 15 minutos. Esto de Almeida y de Ayuso es absolutamente deleznable. pic.twitter.com/CUsQHNY4nR — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 30, 2026

"El reloj de la Puerta del Sol cuenta con una sonería que marca tanto las horas como los cuartos. Lo hace siempre todos los días del año (...) Ya lamento que algunas personas no lo conozcan o que no les esté permitiendo dormir como corresponde", ha explicado con sorna el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

En cuanto a Ceuta, el consejero ha recordado que lleva "dos meses sumida en el caos" y que los ceutíes necesitan "ley, seguridad y orden". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha afirmado que el Gobierno de la nación "les ha fallado". "Ceuta por tanto necesita una solución ya y todos los que invadieron nuestro territorio tienen que salir cuanto antes y ser expulsados de inmediato", ha apuntado.