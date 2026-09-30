La C-5 de Cercanías cambia su recorrido durante tres fines de semana de octubre: estas son las fechas

La línea C-5 de Cercanías de Madrid, que conecta Móstoles-El Soto con Humanes, modificará su recorrido durante las primeras horas de tres fines de semana de octubre debido a las obras que Adif está realizando en Atocha Cercanías. Los trenes iniciarán y finalizarán su trayecto en esta estación hasta las 10:00 horas.

La modificación se aplicará los fines de semana del 3 y 4, 17 y 18 y 24 y 25 de octubre, según ha informado Renfe.

Durante esas primeras horas del servicio, los trenes de la C-5 no continuarán más allá de Atocha. Los viajeros que necesiten seguir desplazándose por esta línea deberán realizar un transbordo a otro tren de la C-5 en la propia estación de Atocha.

La alteración se limitará, por tanto, al tramo horario comprendido entre el inicio del servicio y las 10:00 horas de los días señalados. Fuera de ese periodo, la línea recuperará su recorrido habitual.

Obras para ampliar la capacidad de Atocha

La modificación del servicio responde a los trabajos que Adif lleva a cabo en la infraestructura de Atocha Cercanías. El objetivo de estas actuaciones es ampliar la capacidad de la estación y mejorar las condiciones de circulación de las líneas C-3, C-4 y C-5.

Renfe ha señalado que la elección de estas fechas responde a la intención de reducir el impacto de las obras sobre los usuarios. Para ello, se han seleccionado fines de semana en los que habitualmente se registra una menor afluencia de viajeros.

🚧 OBRAS DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA LÍNEA C-5 🗓️ Fines de semana del 3-4, 17-18 y 24-25 de octubre.

🟡 Entre las 00:30h y las 10:00h, los trenes inician y finalizan su recorrido en Atocha. 🚊 Recomendamos consultar horarios antes de viajar. ℹ️ Más información en nuestros… pic.twitter.com/rnICotgsWR — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) September 30, 2026

Los trabajos no se han programado durante el fin de semana inmediatamente anterior a la festividad del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Renfe ha tenido en cuenta la previsión de un mayor número de desplazamientos durante esas fechas respecto a un fin de semana ordinario.

Renfe informará de los cambios

La compañía está comunicando las modificaciones a los usuarios a través de sus canales habituales de información.

Entre ellos se encuentran los avisos por megafonía en trenes y estaciones, la cartelería instalada en las instalaciones y las redes sociales, incluida la cuenta de Renfe en X. La compañía también utiliza su canal de WhatsApp para informar sobre las alteraciones del servicio.

Los viajeros de la C-5 deberán tener en cuenta especialmente la modificación durante las primeras horas de los seis días afectados, ya que quienes tengan que continuar su recorrido después de Atocha tendrán que cambiar de tren en esta estación.

Los días afectados

La restricción de recorrido hasta Atocha se aplicará desde el inicio del servicio y hasta las 10:00 horas en estas fechas: