La SER alienta al bulo de que Ayuso hace sonar el reloj de la Puerta del Sol para molestar a los acampados

La Cadena SER ha dado difusión a las acusaciones de los participantes en la acampada instalada en la Puerta del Sol que atribuían al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una supuesta maniobra para molestar a quienes permanecen allí durante la noche.

Los manifestantes aseguraban que las campanas del reloj de la Real Casa de Correos habían comenzado a sonar cada 15 minutos durante la madrugada y lo interpretaban como una estrategia por parte del Gobierno de la Comuidad para dificultar su descanso.

La emisora publicó inicialmente una noticia y un tuit en el que recogía una de estas acusaciones: "Es bastante evidente que es una estrategia y que intentan molestarnos", junto a la denuncia de los acampados de que "están haciendo sonar las campanas por la noche cada 15 minutos".

🔴 La SER ha contactado con la Relojería Losada, encargada del mantenimiento del reloj del edificio de Correos de la Puerta del Sol, y han señalado que el artefacto suena cada 15 minutos de manera habitual y que no se han alterado los tiempos en los que suena. — Cadena SER (@La_SER) September 29, 2026

En la noticia publicada por la SER se recogía que los participantes de la protesta aseguraban que las campanadas habían comenzado en torno a la una y media de la madrugada y que se habían prolongado hasta primera hora de la mañana. Según su relato, los sonidos interrumpían continuamente su sueño y formaban parte de un supuesto intento de desgastar la protesta.

"Te despertaban, te mantenían en vela y te desquiciaban un poco", afirmaba una de las manifestantes citadas por la emisora, que calificaba de "hasta violento" dormir en esas condiciones.

Los acampados también aseguraban que durante el día las campanas no sonaban con la misma frecuencia y, a partir de esa percepción, concluían que existía una intención deliberada de incomodarles.

La propia SER desmiente la acusación

Sin embargo, la Relojería Losada, encargada del mantenimiento del reloj del edificio de Correos de la Puerta del Sol, ha desmentido la premisa sobre la que se sustentaba la acusación. Según explicó a la propia SER horas después, el reloj suena cada 15 minutos de manera habitual y no se han alterado los tiempos en los que suena.

La emisora publicó posteriormente un tuit de rectificación en el que reconocía este extremo: "La SER ha contactado con la Relojería Losada, encargada del mantenimiento del reloj del edificio de Correos de la Puerta del Sol, y han señalado que el artefacto suena cada 15 minutos de manera habitual y que no se han alterado los tiempos en los que suena".

🔴 La SER ha contactado con la Relojería Losada, encargada del mantenimiento del reloj del edificio de Correos de la Puerta del Sol, y han señalado que el artefacto suena cada 15 minutos de manera habitual y que no se han alterado los tiempos en los que suena. — Cadena SER (@La_SER) September 29, 2026

El funcionamiento de la maquinaria confirma que los sonidos cada cuarto de hora no responden a una modificación introducida durante la acampada. El reloj de la Puerta del Sol cuenta con una sonería que marca tanto las horas como los cuartos de hora: a la hora y cuarto realiza un toque de dos campanadas; a la media, dos toques de dos campanadas; a menos cuarto, tres toques de dos campanadas, y en punto completa la secuencia de los cuatro cuartos antes de marcar la hora correspondiente.

Por tanto, que el reloj suene cada 15 minutos durante la madrugada forma parte de su funcionamiento habitual y no de una medida adoptada específicamente para la acampada.

Además, Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, también se ha hecho eco del bulo a través de su perfil de X. El dirigente ha compartido el mensaje sobre las supuestas campanadas cada 15 minutos y ha aprovechado para cargar contra el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad: "Esto de Almeida y de Ayuso es absolutamente deleznable".

Manifestantes de la acampada en la Puerta del Sol denuncian que están haciendo sonar las campanas por la noche cada 15 minutos. Esto de Almeida y de Ayuso es absolutamente deleznable. pic.twitter.com/CUsQHNY4nR — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 30, 2026

La SER no elimina la noticia ni el tuit original

Pese a que la propia emisora ha confirmado que el reloj mantiene su funcionamiento habitual, la Cadena SER no ha eliminado la noticia original ni el tuit en el que difundió la acusación de los acampados.

La rectificación se ha limitado a la publicación de un nuevo mensaje en redes sociales en el que se incorpora la información proporcionada por la Relojería Losada. De este modo, el contenido inicial, en el que se daba difusión a la interpretación de los manifestantes sobre una supuesta estrategia para molestarles, continúa publicado.