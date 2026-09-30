Preocupación en Madrid: entre el Rodea el Congreso del viernes y una posible aparición de Núcleo Nacional en Sol

La Policía Nacional está preparando un amplio dispositivo de seguridad ante la posibilidad de que manifestantes de la acampada de la Puerta del Sol traten de trasladar este viernes su protesta hasta la Carrera de San Jerónimo para rodear el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el pleno extraordinario convocado para votar los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los investigadores manejan información que apunta a que los acampados preparan una concentración ante la Cámara Baja con el objetivo de presionar a los diputados durante la votación. El Sindicato de Inquilinas, uno de los principales impulsores de las protestas, considera insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.

Ante este escenario, y según informa ABC, la Policía Nacional ha puesto en alerta a los doce grupos operativos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid para formar parte del dispositivo especial en torno al Palacio de las Cortes. El despliegue podría movilizar entre 500 y 600 agentes antidisturbios en los alrededores de la Carrera de San Jerónimo.

El Congreso, blindado, y Sol, en desprotección

El dispositivo previsto alrededor del Congreso contrasta con el mantenido durante estos días en la cercana Puerta del Sol, donde continúa la acampada iniciada tras las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen Abascal. Libertad Digital ha estado presente durante la acampada y ha podido constatar la falta de efectivos de Policía Nacional.

La diferencia de despliegue se produce además después de que tanto la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida hayan requerido formalmente a la Delegación del Gobierno que actúe ante la acampada. Ayuso ha denunciado daños y actos vandálicos contra la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional y Bien de Interés Cultural, y ha amenazado con acudir a los tribunales si Sánchez no interviene.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha defendido el respeto al derecho de reunión y mantiene que la Policía Nacional no intervendrá para desalojar la plaza mientras la protesta se desarrolle pacíficamente. La Comunidad sostiene que la situación excede el ejercicio de ese derecho y constituye una ocupación permanente del espacio público.

ABC señala asimismo que existe malestar entre mandos y agentes de la Policía Nacional por la gestión de la acampada. Según las fuentes policiales citadas por el diario, durante las primeras movilizaciones se habría trasladado la instrucción de no intervenir para permitir que los manifestantes permanecieran en Sol.

Núcleo Nacional pretende ir a Sol el sábado

A esta situación se suma la preocupación policial por la presencia de grupos radicales de distinto signo. En este momento se está vigilando tanto a colectivos de extrema izquierda presentes en las movilizaciones como los movimientos de Núcleo Nacional. Según ABC, miembros de esta organización radical de derecha pretenden acudir el sábado a las inmediaciones de Sol, lo que eleva el riesgo de enfrentamientos.

El precedente que preocupa a los investigadores son las movilizaciones surgidas después del 15-M que intentaron alcanzar el Congreso bajo convocatorias como Rodea el Congreso. La cercanía entre ambas localizaciones, separadas por apenas unos minutos a pie, convierte el pleno extraordinario del viernes en un polvorín.