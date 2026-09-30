Los acampados vandalizan el Oso y el Madroño: pañuelo palestino, chaleco del Sindicato de Inquilinas y amenazas a Ayuso

La histórica figura del Oso y el Madroño de Madrid luce este miércoles una imagen muy distinta a la habitual. Y es que la obra, inaugurada el 19 de enero de 1967, ha sido vandalizada por los manifestantes que acampan desde hace cuatro noches en la Puerta del Sol.

En la peana de la escultura se repite, escrito con rotulador, el mensaje "Ayuso, cuidado". A su alrededor se acumulan símbolos comunistas, pegatinas anarquistas y lemas como eat the rich ("comer a los ricos").

El oso luce un chaleco naranja del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y un pañuelo palestino. No es la primera vez que los manifestantes utilizan el monumento, patrimonio histórico de la ciudad, para colocar sus mensajes, pero este miércoles el hecho ha ido más allá de lo que se había visto en días anteriores, cuando ya le colgaron un cartel de "juventud trabajadora" y varias pegatinas.

A primera hora, además, el madroño aparecía con una bandera republicana, según se puede comprobar en varios vídeos publicados en redes sociales. Sin embargo, pasadas las 12:00 horas, cuando Libertad Digital ha comprobado el estado de la escultura sobre el terreno, la bandera ya no estaba. El resto de las pintadas y elementos seguía en su sitio.

La extrema izquierda ha vandalizado el oso y el madroño de la Puerta del Sol. Este es el respeto que le tienen al patrimonio histórico de Madrid. pic.twitter.com/pv5heKgCQZ — Sira (@siralobato) September 30, 2026

Ante el estado en el que ha aparecido la escultura, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que la Policía Municipal va a advertir a la Policía Nacional de que se va a proceder al vallado del monumento.

"¿A mí me puede explicar alguien qué pacífico tiene 'Ayuso cuidado'? ¿A mí me puede explicar qué pacífico tiene ver panfletos con Ayuso y Almeida ensartados? ¿De verdad eso es pacífico? ¿De verdad puede mantener el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que no hay un peligro?", ha declarado.

El alcalde ha vuelto así a marcar distancia con la consideración del delegado del Gobierno de que la acampada es "pacífica". Almeida sostiene que deja de serlo cuando se "vandaliza" un Bien de Interés Cultural (BIC) como el Oso y el Madroño. "Esto es lo que está pasando ahora mismo en la Puerta del Sol", ha escenificado.

Desde el pasado domingo la acampada ha ido creciendo y este miércoles las tiendas han sobrepasado el perímetro de las carpas y llegan hasta las bocas del metro de Sol. Según EFE, hay unas 500 tiendas de campaña en la plaza.