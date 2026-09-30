Madrid hace historia: se convierte en la primera CCAA cuya economía aporta el 20% al PIB de España

La Comunidad de Madrid alcanzó en 2025 un nuevo máximo en su peso dentro de la economía española: por primera vez una región concentra el 20% del PIB nacional, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La economía madrileña alcanzó los 337.216 millones de euros después de crecer un 2,7% durante el último ejercicio, una décima más que el conjunto de España, que avanzó un 2,6%.

El dato consolida además la distancia con Cataluña. Madrid ya había adelantado a esta comunidad como la economía con mayor peso en el PIB nacional en 2017 y, ocho años después, la diferencia se amplió hasta 1,1 puntos: la región madrileña representa el 20% de la economía española frente al 18,9% de Cataluña. La brecha aumentó en dos décimas respecto al año anterior.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reivindicó estas cifras como una muestra del papel de Madrid como "motor de la economía española" y vinculó la evolución a las políticas desarrolladas por el Gobierno regional desde 2019. Entre ellas situó la fiscalidad, la atracción de inversión extranjera y empresas, la seguridad jurídica, el apoyo a compañías y autónomos y la reducción de la burocracia.

Y es que desde el inicio del primer Gobierno de Ayuso, la economía madrileña acumuló un crecimiento del 17,5%, más de cinco puntos por encima de la media española y de Cataluña, según los datos difundidos por la Comunidad.

Madrid también mantiene el liderazgo en PIB por habitante. La renta per cápita se situó en 2025 en 47.220 euros, un 38% por encima de la media nacional, que alcanzó los 34.237 euros. La cifra madrileña también supera en un 13% el promedio de la Unión Europea, situado en 41.700 euros.

La evolución a largo plazo refuerza esa diferencia. Desde 2008, la renta por habitante de la Comunidad aumentó un 47%, más de 15.000 euros, mientras que en el conjunto de España el incremento fue del 41,5%, unos 10.000 euros.