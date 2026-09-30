Más Madrid torpedea el requerimiento de Ayuso al delegado: le pide que se proteja a los acampados y no se les desaloje

Más Madrid ha presentado este miércoles sus alegaciones ante la Delegación del Gobierno contra el requerimiento de la Comunidad de Madrid para que se desaloje la acampada de la Puerta del Sol. La formación de Manuela Bergerot cuestiona los argumentos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y reclama que, en lugar de disolver la protesta, se proteja a los manifestantes y se garantice el derecho de reunión.

Por su parte, el Gobierno regional ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que desaloje "de manera inmediata" la acampada para garantizar la seguridad y ha advertido de que, si no se atiende el requerimiento, acudirá a la vía contencioso-administrativa con petición de medidas cautelares.

Entre los argumentos esgrimidos por la Comunidad para reclamar el desalojo están también las cuestiones relacionadas con la seguridad. Tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Madrid, se han documentado adoquines procedentes de obras cercanas y cuchillos de grandes dimensiones dentro de algunas tiendas de campaña.

Frente a ello, Más Madrid sostiene en su escrito que la Comunidad no tiene competencias para determinar cómo deben actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La formación argumenta que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y señala además que varias de las cuestiones planteadas por el Ejecutivo autonómico, como la ocupación, limpieza y régimen de uso de la vía pública, corresponden al Ayuntamiento de Madrid.

En sus alegaciones, la formación recuerda que el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y sostiene que la falta de comunicación previa no constituye por sí sola uno de los supuestos que permiten suspender o disolver una concentración.

Más Madrid señala también que la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión contempla la disolución para reuniones ilícitas, alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes y reuniones en las que se utilicen uniformes paramilitares. A su juicio, tampoco el carácter prolongado de una concentración supone por sí mismo que pierda la protección del derecho de reunión.

La formación considera que la instalación de tiendas forma parte de la expresión de la protesta y defiende que la autoridad gubernativa dispone de alternativas antes de recurrir a la disolución.

Entre las medidas que propone se encuentran mantener pasillos de tránsito y vías de evacuación, establecer un interlocutor estable con los promotores de la concentración, coordinar a la Policía Nacional con la Policía Municipal y realizar un seguimiento periódico de la situación.

Reclama protección frente a las amenazas

El escrito de Más Madrid pone especial énfasis en las amenazas que, según la formación, han recibido los participantes en la acampada. Por ello, reclama a la Delegación del Gobierno que establezca "de forma inmediata" medidas para proteger a las personas concentradas.

La formación pide un dispositivo policial preventivo y permanente en el perímetro de la concentración, especialmente durante la noche, así como controlar los accesos a la plaza para impedir la llegada de grupos que pretendan perturbar violentamente la protesta.

También solicita que se vigile e impida, en su caso, la llegada de grupos que pretendan agredir a los participantes y que se dé traslado a la Fiscalía de las convocatorias públicas a la violencia para su investigación.

En sus alegaciones, Más Madrid hace referencia a los incidentes registrados el pasado lunes, cuando, según el escrito, varios agitadores acudieron a la plaza para increpar a los participantes y uno de ellos llevaba un espray de pimienta.

La formación sostiene que sería "paradójico" que la invocación del orden público realizada por la Comunidad de Madrid terminara, a su juicio, en la desprotección de quienes participan en la concentración.

Perjuicios alegados por la Comunidad

Más Madrid rechaza asimismo que los daños y perjuicios alegados por la Comunidad justifiquen la disolución de la concentración. En el caso de las pintadas y otros desperfectos, sostiene que, si se acreditan, deben perseguirse de manera individualizada y que no alteran el carácter pacífico de la concentración.

Sobre los perjuicios turísticos y comerciales alegados por el Ejecutivo autonómico, la formación afirma que se formulan sin informes, atestados o datos que permitan valorarlos.

La Comunidad, por su parte, ha defendido que la acampada está afectando al interés de los madrileños y ha reclamado también garantías para los trabajadores y el edificio de la Real Casa de Correos. El consejero Miguel Ángel García Martín ha insistido en que el Ejecutivo regional respeta el derecho de reunión, pero considera que su ejercicio exige comunicación previa, carácter pacífico y naturaleza temporal.

Un "requerimiento ilegítimo", según Más Madrid

El diputado de Más Madrid y portavoz jurídico, Hugo Martínez Abarca, ha cargado contra la actuación de la Comunidad y ha defendido que la respuesta de la Delegación del Gobierno debe pasar por proteger a los acampados.

"El escrito que han planteado al delegado del Gobierno no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado, antes de sostener que la Comunidad "no tiene ninguna legitimidad para exigirle al delegado del Gobierno absolutamente nada".

Martínez Abarca ha reclamado que se garanticen "los derechos de la ciudadanía, el derecho a manifestación" y que se "blinde la Puerta del Sol" ante las amenazas que, según ha denunciado, están sufriendo los acampados.

"Más Madrid ha escrito al delegado del Gobierno pidiendo simplemente que no haga caso de un requerimiento absurdo, de un requerimiento ilegítimo", ha señalado el diputado, que ha reclamado además que se proteja a los participantes y se haga frente a "cualquier amenaza o a cualquier intento de provocación como los que ya han sufrido".