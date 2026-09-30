Óscar López y Maroto se enredan con sus pisos ante esRadio y van contra Almeida: "Es mentira, es mentira"

Óscar López y Reyes Maroto han salido al paso de las acusaciones que José Luis Martínez-Almeida les dedicó ayer en relación con su patrimonio. Y ambos se han distanciado de ellas después de que una periodista de esRadio les haya preguntado directamente si es coherente criticar a los "fondos buitre" mientras se tienen varias viviendas en propiedad.

Por su parte, López ha negado de forma tajante que tenga las propiedades que se le atribuyen y ha acusado a Almeida de hacerse eco de un bulo. "Lamento que Almeida haya caído tan bajo de mencionar en el Pleno un bulo que es muy fácil de desmontar", ha comenzado diciendo. Inmediatamente después, el ministro ha aclarado que actualmente vive de alquiler y que no tiene ninguna vivienda en Madrid.

El también secretario general del PSOE de Madrid ha corregido que la lista de viviendas a la que se refirió ayer Almeida viene de una declaración de bienes anterior. Es por eso que, según López, la referencia a una vivienda en Madrid corresponde a "una declaración antigua de un piso que se ha vendido". Sí ha reconocido que tiene el 50% de una vivienda en un segundo municipio y el 25% por herencia de dos pisos, uno en el pueblo y otro en la ciudad, donde vive su madre.

"Por lo tanto, es mentira, es mentira", ha insistido López, que también ha cuestionado el origen de la información utilizada por el edil: "Un medio de comunicación financiado con el dinero de todos por parte de la Comunidad de Madrid publica un bulo, el señor Almeida se hace eco del bulo y a partir de ahí tenemos que desmentir los demás".

El ministro ha aprovechado además para girar la rueda y poner el foco en las viviendas de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. "Todos los madrileños pueden ver donde vivo yo, en un piso de alquiler que me pago yo, espero que algún día sepamos quién paga el piso en El Viso del señor Feijóo. Esperemos también saber si lo paga a precio de mercado y quién lo está pagando, no vaya a ser que esté cometiendo una ilegalidad porque sea parte de su sueldo, que es lo que sospecho", ha dicho sobre el líder del PP.

Maroto, por su parte, ha reivindicado que su patrimonio "es transparente" y ha vuelto a situar, como ya hizo en Cibeles, el debate en la presidenta regional. La portavoz socialista ha sostenido que ya explicó durante el Pleno qué propiedades tiene y que, en ese mismo momento, pidió a los concejales del PP que explicaran la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de Ayuso. "Ninguno subió, tampoco el alcalde es capaz de explicar cómo es posible que la CAM haya comprado un piso a Ayuso, un ático de lujo de 6,3 millones de euros", ha lamentado.

"Estas son las contradicciones del alcalde, utilizar una noticia que en el caso de Óscar López es un bulo y en mi caso es lo que yo expliqué", ha respondido a la pregunta de esRadio. "Tengo un alquiler social, tengo una propiedad que el alcalde sabe que he heredado, porque todo el mundo sabe que mis padres han fallecido, y tengo un piso en el que vivo. Y por lo tanto, creo que soy corresponsable con una crisis habitacional", ha sentenciado Maroto.

Maroto se defiende ante @esRadio de las acusaciones de Almeida sobre su patrimonio: "Lo de Óscar López es un bulo y en mi caso es lo que expliqué" pic.twitter.com/EDOysgxBNA — Libertad Digital (@libertaddigital) September 30, 2026

"Ministra buitre"

Fue este pasado martes cuando la socialista acusó a Almeida de ponerse "con los fondos buitre" al hablar sobre el desahucio de Maricarmen y el alcalde respondió entonces rescatando la declaración de bienes de Maroto en la que aparecen seis inmuebles, tres de ellos aparentemente viviendas. "¿Es usted un fondo buitre?", le llegó a decir Almeida.

El alcalde también introdujo en su intervención a López, al que también señaló por su patrimonio inmobiliario. "Dígale a su compañero, que tiene incluso más viviendas que usted, que cuántas viviendas sociales tiene. Porque el PSOE no presenta una candidatura a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Presenta un fondo buitre. Presenta grandes tenedores", le dirigió Almeida.

Este miércoles, Almeida ha ampliado su discurso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Ayer dijo que Urbagestión es una pyme buitre y la ministra tiene seis viviendas más que Urbagestión. Es que Urbagestión tiene una vivienda y la ministra tiene seis", ha ironizado Almeida. "Si Urbagestión es una pyme buitre con una vivienda, ella es una ministra buitre porque tiene seis", ha añadido.

También Almeida, de nuevo, ha tenido palabras para López y Maroto. De ellos ha asegurado que juntos suman diez viviendas. "¿Cuántas dedican a alquiler social?", ha vuelto a preguntar.