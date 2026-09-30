"Quedan 24 horas para que el delegado del Gobierno dé la orden de desalojar la Puerta del Sol que está ocupada, de manera ilegal, desde el pasado sábado". Con esta cuenta atrás arrancó su comparecencia en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, este miércoles desde la Real Casa de Correos.

Lo hacía un día después de dar 48 horas de plazo al delegado Francisco Martín para que proceda al desalojo de la Puerta del Sol, ocupada desde el sábado por la noche por decenas de personas que exigen la aprobación del conocido como decreto Maricarmen. Y minutos después de que el alcalde José Luis Martínez Almeida anunciara que enviará tanto a Martín como al ministro del Interior un documento que acredita la existencia en la acampada de adoquines procedentes de obras cercanas y de cuchillos de grandes dimensiones dentro de algunas tiendas de campaña.

Estos hechos junto con algunas imágenes mostradas estos días de jóvenes encaramados a las ventanas del histórico edificio así como carteles y gritos de amenazas de muerte hacia la presidenta, hacen que en Sol crezca el malestar y la preocupación. "¿Temen por la seguridad de los trabajadores de la Real Casa de Correos y, en concreto, de la presidenta?", le preguntó la prensa al consejero. "Sí, sí, y una de las cosas que le hemos pedido al delegado es que proteja a través de la Policía, dotándola de medios suficientes, el edificio de la Real Casa de Correos y, por supuesto, a todos los que trabajamos en este edificio", contestó.

Es algo que ha hecho personalmente García Martín y que volvió a hacer este martes a través de la carta enviada al delegado del Gobierno, que acompañaba a ese requerimiento previo a emprender las acciones judiciales. "Lo que tiene que hacer es ejercer sus competencias y asegurar la seguridad de absolutamente todos los que trabajamos en este edificio", afirmó.

Amenazas de muerte a Ayuso y vandalismo en Sol pic.twitter.com/YQ85tAUCCH — Libertad Digital (@libertaddigital) September 30, 2026

El consejero también informó que desde el área de Patrimonio de la Consejería de Cultura se está elaborando un informe sobre las afecciones al propio edificio de la Real Casa de Correos y a todo el entorno de la Puerta del Sol que se encuentran protegidos. "Lógicamente lo adjuntaremos también en el requerimiento que hagamos ante los tribunales en el caso de que el delegado del Gobierno no atienda esa petición que ha realizado la Comunidad de Madrid".

"Como ya advertimos ayer, si mañana a estas horas la Puerta del Sol se mantiene ocupada presentaremos un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares por la inactividad y la dejación de funciones del Gobierno central, sin descartar la adopción de otras acciones como las penales", advirtió.

Unas medidas que no descartan ampliar contra otros colectivos, como puede ser el Sindicato de Inquilinas, convocantes de la manifestación del sábado y principales promotores de la acampada. "Nosotros vamos a tomar medidas contra la delegación del Gobierno por no hacer su trabajo y contra todos aquellos que incumplan la ley, se salten las normas y vandalicen el edificio de la Real Casa de Correos o cualquiera de los espacios que se encuentran en la Puerta del Sol. Cualquiera que lo haga, tendrá que explicar ante los tribunales lo que haya sucedido".

En este sentido, el consejero y portavoz anunció que ya han denunciado ante la Fiscalía la ocupación ilegal de la sede de la Agencia de Vivienda Social el pasado 28 de septiembre, "alterando el normal funcionamiento de un servicio esencial para miles de ciudadanos". "Es inadmisible y no vamos a tolerar actos ilegales que interfieran en la prestación de los servicios públicos y vulneren el derecho de los ciudadanos a ser atendidos con normalidad", afirmó.

Amenaza para la Hispanidad

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mira también con preocupación el calendario pues en los próximos días iban a dar comienzo los preparativos del exitoso Festival de la Hispanidad, que está previsto que se celebre del 2 al 12 de octubre. De hecho, la acampada en Sol ya ha obligado a la Comunidad de Madrid a aplazar el montaje de la exposición 1776-We The Hispanics, uno de los eventos destacados dentro de la programación de Hispanidad 2026, y amenaza con alterar gravemente el desarrollo del festival en el corazón de la capital, como por ejemplo, la colocación de un escenario en la misma Puerta del Sol que tendría que llevarse a cabo la semana que viene.

Y es que la emblemática plaza está concebida como uno de los tres grandes escenarios musicales al aire libre de esta edición, compartiendo protagonismo con la Plaza de España y la Plaza Mayor. Si no se resuelve la situación a tiempo, peligrarían una docena de actuaciones gratuitas. Entre ellas, las de Lin Cortés y Patax, programadas para el 9 de octubre; o los conciertos de Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera y 091, previstos para el día 10.

También pende de un hilo la participación del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya y el Conservatorio Profesional de Danza Fortea en la jornada cumbre del 12 de octubre. Por su parte, la muestra temporal suspendida, comisariada por Eva García, estaba programada del 1 al 15 de octubre. Esta exhibición tiene un profundo calado histórico, ya que se enmarca en la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, país invitado de esta edición y aliado fundamental del mundo occidental.