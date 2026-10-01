Alerta amarilla en Madrid por fuertes lluvias, viento y granizo este viernes

La Comunidad de Madrid afrontará este viernes, 2 de octubre, una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la región.

El aviso estará activo durante las primeras horas del día, desde la medianoche hasta las 08:00 horas, y volverá a entrar en vigor por la tarde, a partir de las 14:00 horas, manteniéndose hasta el final de la jornada.

Además de las lluvias y las tormentas, AEMET advierte de que estos fenómenos podrían estar acompañados de fuertes rachas de viento y granizo, por lo que la situación podría complicarse de manera puntual en algunas zonas.

🟡 Aviso amarillo por ⛈️ lluvias y tormentas de @AEMET_Madrid. 🗓️ Viernes, 2 de octubre. 📍Toda la @ComunidadMadrid.

🕜 De 00:00 a 8:00 horas y de 14:00 a 23:59h. ℹ️ Pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.#ASEM112 pic.twitter.com/zdLsyhHXrg — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 1, 2026

La previsión apunta así a un viernes con tiempo cambiante, especialmente durante la madrugada y la tarde. Las tormentas pueden evolucionar rápidamente y afectar de forma desigual a los distintos puntos de la Comunidad, por lo que será importante permanecer atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Desde primera hora del viernes, quienes tengan previsto desplazarse deberán tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones y tormentas, que podrían reducir la visibilidad y dificultar la circulación. La presencia de viento fuerte o granizo también puede aparecer asociada a los episodios tormentosos.

El aviso afecta a toda la Comunidad de Madrid, incluida la capital. AEMET mantiene bajo vigilancia la evolución de la situación y no se descartan actualizaciones conforme avance la jornada.

En definitiva, Madrid tiene por delante un viernes de tiempo inestable, con dos periodos de especial atención y posibilidad de tormentas que, puntualmente, podrían venir acompañadas de viento fuerte y granizo.

Se recomienda consultar la información oficial de AEMET antes de realizar desplazamientos y seguir la evolución de la situación meteorológica durante el día.