Así prepara Canal de Isabel II el Madrid que viene: 175 años de historia al servicio del agua

Hace 175 años, el problema era conseguir que el agua llegara hasta Madrid. Hoy, la Comunidad supera los siete millones de habitantes y cuenta con una de las redes hidráulicas más extensas y tecnificadas de España. El reto ha cambiado, pero la necesidad sigue siendo la misma: garantizar que el agua llegue a los hogares.

Canal de Isabel II nació en 1851, durante el reinado de Isabel II, para abastecer de agua a la capital. Desde entonces ha acompañado el crecimiento de Madrid hasta convertirse en una empresa pública que gestiona todas las fases del ciclo urbano del agua: desde la captación y el tratamiento hasta la distribución, el saneamiento, la depuración y la reutilización. Una labor que hoy realizan más de 3.000 profesionales.

Siete millones de personas dependen de esta red, que suma unos 18.000 kilómetros de tuberías. Cada día circula por ella un volumen de agua equivalente a más de cuatro veces el contenido de la Torre Picasso.

El escenario de las próximas décadas plantea nuevas exigencias. La población de la Comunidad de Madrid continúa aumentando y las previsiones apuntan a cerca de un millón de habitantes más durante la próxima década. Al mismo tiempo, las aportaciones medias anuales a los embalses durante los últimos 20 años han sido aproximadamente un 20% inferiores a la media histórica registrada desde 1914.

La respuesta pasa, en buena medida, por aprovechar mejor los recursos disponibles y preparar las infraestructuras para las necesidades que vendrán; por ello, el Canal de Isabel II trabaja con un modelo supramunicipal que permite mantener los mismos estándares de servicio tanto en Madrid capital como en los municipios más pequeños de la Sierra. Para ello, la compañía combina una extensa red de infraestructuras con sistemas de telecontrol, análisis de calidad y herramientas tecnológicas capaces de detectar incidencias antes de que lleguen a convertirse en problemas para el usuario.

Reutilizar el agua

Una de las vías para reducir el consumo de agua potable es dar una segunda utilización al agua una vez depurada. Canal cuenta actualmente con 33 instalaciones de tratamiento que permiten obtener agua regenerada para determinados usos.

Se utiliza, entre otras cosas, para la limpieza de calles, el riego de parques y jardines, campos de golf o determinados procesos industriales. Un ejemplo se encuentra en Pinto, donde International Paper utiliza agua regenerada procedente de la EDAR Arroyo Culebro Cuenca Media Alta para fabricar papel y cartón reciclados.

EDAR Arroyo Culebro Cuenca Media Alta.

Desde que comenzó este sistema, se han reutilizado más de 200 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad equivalente a la capacidad conjunta de los embalses de Valmayor, El Vado y El Villar.

Solo en 2025 se reutilizaron unos 15 hectómetros cúbicos, una cifra similar a la del año anterior y equivalente aproximadamente al 3% del consumo total de agua potable de la Comunidad. Para hacerse una idea, es una cantidad comparable al consumo doméstico anual de municipios como Getafe y Alcorcón juntos.

Tuberías nuevas para evitar pérdidas

La otra gran batalla se libra bajo tierra. Una red que alcanza los 18.000 kilómetros necesita una renovación constante y Canal lleva años sustituyendo las conducciones más antiguas mediante el Plan RED. En 2025 se renovaron 481 kilómetros de tuberías, el registro más elevado de la historia de la compañía. Desde 2018, la cifra supera ya los 1.800 kilómetros.

Algunas de las nuevas tuberías.

La renovación de estas conducciones tiene un efecto directo sobre las averías. En los últimos 20 años, las roturas se han reducido un 68%, hasta situarse en 2025 en un mínimo histórico de menos de siete roturas por cada 100 kilómetros de red.

Entre los materiales empleados se encuentra la fundición dúctil, utilizada en conducciones de hasta 800 milímetros de diámetro, que permite modernizar las tuberías y mejorar su resistencia.

La renovación de la red se combina con una vigilancia cada vez más precisa. Canal ha dividido su sistema de distribución en alrededor de 700 sectores, lo que permite controlar de forma independiente el comportamiento de cada zona.

Los sistemas de información analizan, entre otros parámetros, los caudales mínimos nocturnos para detectar variaciones que puedan indicar una fuga. A ello se suman tecnologías de control de presión y ruido, imágenes por satélite y fibra óptica.

El resultado se refleja también en las cifras. Según los datos del INE recogidos por Canal, las pérdidas reales en la red de distribución de la Comunidad se sitúan en torno al 1,86%, frente al 15,36% de media nacional.

Más de 2.000 millones de euros

Todo este proceso requiere una inversión sostenida. El Plan Estratégico 2025-2030 de Canal de Isabel II contempla más de 2.000 millones de euros, el mayor programa inversor de la historia de la compañía.

La inversión media anual prevista aumenta un 56% respecto a la registrada durante los diez años anteriores. El objetivo es adaptar las infraestructuras al crecimiento de la población, mejorar la eficiencia de la red y garantizar la capacidad de abastecimiento en los próximos años.

Obras de renovación.

Canal afronta así el futuro sobre una infraestructura que lleva 175 años creciendo con Madrid. De las primeras conducciones que llevaron agua a la capital a una red de 18.000 kilómetros controlada mediante tecnología, la historia de la compañía es también la de una Comunidad que no ha dejado de crecer.