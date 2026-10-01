El Ayuntamiento de Madrid limpia el Oso y el Madroño mientras los manifestantes amenazan con invadir las calles cercanas

Después de que el Oso y el Madroño, uno de los símbolos más reconocibles de Madrid, amaneciera vandalizado este miércoles, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid se han visto obligados a intervenir de urgencia a primera hora de este jueves para devolverla a su estado original. La emblemática figura, símbolo identitario de todos los madrileños, había sido utilizada como soporte publicitario por los colectivos radicales acampados en la Puerta del Sol.

Sobre las 07:30 de la mañana, los operarios municipales desplegados en la zona han procedido a la retirada del material propagandístico con el que se había cubierto el monumento. Entre pegatinas de enseñas y consignas retiradas de la estatua figuraban una bandera de Palestina, un chaleco reflectante del Sindicato de Inquilinas, así como diversos carteles y pegatinas con el sello de plataformas de extrema izquierda como la CGT, Liberar Madrid y Feminismo Socialista y Libertario.

Pese a la rápida actuación del personal de limpieza, la tensión en el enclave madrileño dista de solucionarse. Apenas concluidas las labores de desinfección y retirada, varios de los manifestantes han vuelto a colgar sus pancartas en el perímetro metálico. Cabe recordar que esta valla de protección tuvo que ser instalada el propio miércoles por el Consistorio en un intento por resguardar el monumento, en cuya base de piedra continúan apreciándose las pintadas.

Lejos de acatar la normativa cívica, los convocantes han ratificado su actitud de enfrentamiento a las autoridades municipales con un directo contrapulso: "Si ellos nos los quitan, nosotros los ponemos otra vez", han comentado.

La situación en la Puerta del Sol podría complicarse en las próximas horas. Más allá de replegarse, los organizadores manejan la previsión de que la protesta siga ganando volumen con la llegada de nuevas tiendas de campaña. Ante la falta de espacio en la propia plaza, los acampados sopesan ya extender su ocupación hacia vías clave del trazado peatonal y comercial adyacente, con el punto de mira puesto en la calle Arenal y la calle Mayor, según han confirmado varios de ellos a la agencia EFE.