El regalo sorpresa de Ayuso y Almeida a Woody Allen como bienvenida a Madrid

4 / 5

Almeida ha agradecido a Woody Allen su decisión de rodar en la capital y ha destacado que la película supone “una oportunidad única” para Madrid, que ofrecerá “el mejor escenario posible” a una producción que “va a ser desde Madrid a todo el mundo”. La película, una comedia contemporánea que incluirá la palabra ‘Madrid’ en su título, es el largometraje número 51 de Woody Allen como director. El reparto lo integran Alexi Wasser y Jemima Kirke (Girls), el español Peter Vives (El tiempo entre costuras, Velvet), Marton Csokas (El Señor de los Anillos) y Jakob Oftebro (Kon-Tiki). A ellos se sumarán más de 50 actores españoles, entre los que figuran Jordi Mollà y Paloma Bloyd, además de más de 700 extras y figurantes. La producción contará, asimismo, con un equipo técnico mayoritariamente español integrado por más de 370 técnicos.