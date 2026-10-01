El regalo sorpresa de Ayuso y Almeida a Woody Allen como bienvenida a Madrid
El aclamado director arrancará el 5 de octubre el rodaje de su nueva película en Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han dado la bienvenida al cineasta estadounidense Woody Allen, con motivo del rodaje de su próxima película que comenzará este lunes y tendrá como principales escenarios la capital y Aranjuez. Y le han regalado al autor de Annie Hall, reconocido melómano, una guitarra española elaborada por Manuel Rodríguez. El artesano, cuya familia cuenta con una tradición de más de 120 años en la fabricación de este instrumento, ha sido distinguido recientemente con el Premio de Cultura en la categoría de Patrimonio Histórico.
La presentación ha tenido lugar en los Teatros del Canal en la capital. Allí, Ayuso ha mostrado su orgullo por la elección de la región madrileña “que ama el arte, el cine, la música y la vida, con inquietudes culturales y hecha de personas de todos los rincones de España”.
El Ejecutivo autonómico patrocinará el filme como parte de su apoyo a la industria audiovisual, un sector estratégico que genera empleo, inversión, turismo e innovación, representa el 2,2% del PIB regional y tiene un impacto económico total de más de 7.500 millones de euros. El año pasado se realizaron 2.100 grabaciones en la Comunidad de Madrid, un 10% más que en el ejercicio anterior, una cifra que refleja su atractivo como destino cinematográfico.
Almeida ha agradecido a Woody Allen su decisión de rodar en la capital y ha destacado que la película supone “una oportunidad única” para Madrid, que ofrecerá “el mejor escenario posible” a una producción que “va a ser desde Madrid a todo el mundo”. La película, una comedia contemporánea que incluirá la palabra ‘Madrid’ en su título, es el largometraje número 51 de Woody Allen como director. El reparto lo integran Alexi Wasser y Jemima Kirke (Girls), el español Peter Vives (El tiempo entre costuras, Velvet), Marton Csokas (El Señor de los Anillos) y Jakob Oftebro (Kon-Tiki). A ellos se sumarán más de 50 actores españoles, entre los que figuran Jordi Mollà y Paloma Bloyd, además de más de 700 extras y figurantes. La producción contará, asimismo, con un equipo técnico mayoritariamente español integrado por más de 370 técnicos.
La presidenta ha subrayado que la industria cinematográfica ofrece empleos de calidad y permite presentar a Madrid ante el mundo y estar en los circuitos internacionales, “ahora más que nunca, en todas las facetas de la cultura y de la vida”. “Nos enorgullece enormemente porque permite que nuestros jóvenes y los de otros lugares del mundo y nuevos proyectos de cualquier edad se den aquí cita”, ha enfatizado.