La acampada en Sol obliga a aplazar una exposición y amenaza la Hispanidad

La acampada por la vivienda instalada de forma irregular en la Puerta del Sol ha comenzado a cobrarse sus primeras víctimas logísticas y culturales. El asentamiento de los manifestantes ha obligado a la Comunidad de Madrid a aplazar el montaje de la exposición 1776-We The Hispanics, uno de los eventos destacados dentro de la programación de Hispanidad 2026, y amenaza con alterar gravemente el desarrollo del festival en el corazón de la capital.

Desde el Gobierno autonómico observan con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han confirmado a la agencia Europa Press que la situación deja en vilo la instalación de los escenarios previstos para las múltiples actividades musicales. "Todavía no sabemos si puede afectar al montaje, en función de cómo evolucione en los próximos días. Por el momento, ha habido que aplazar el montaje de una exposición", han señalado desde el departamento autonómico.

La protesta radical comenzó el pasado sábado tras una manifestación convocada a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer que tuvo que abandonar la casa que ocupaba en el céntrico distrito de Retiro. Al concluir la marcha, un grupo de asistentes decidió tomar el espacio público y regresar al Kilómetro Cero para iniciar un asentamiento indefinido. Su objetivo principal es presionar a las administraciones para reclamar la aprobación del bautizado como 'decreto Maricarmen', bloqueando para ello una de las plazas más transitadas de España.

Esta incertidumbre logística se produce a escasos días del inicio oficial del festival, que se celebrará del 2 al 12 de octubre. La emblemática plaza está concebida como uno de los tres grandes escenarios musicales al aire libre de esta edición, compartiendo protagonismo con la Plaza de España y la Plaza Mayor. Si no se resuelve la situación a tiempo, peligrarían una docena de actuaciones gratuitas. Entre ellas, las de Lin Cortés y Patax, programadas para el 9 de octubre; o los conciertos de Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera y 091, previstos para el día 10.

También pende de un hilo la participación del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya y el Conservatorio Profesional de Danza Fortea en la jornada cumbre del 12 de octubre. Por su parte, la muestra temporal suspendida, comisariada por Eva García, estaba programada del 1 al 15 de octubre. Esta exhibición tiene un profundo calado histórico, ya que se enmarca en la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, país invitado de esta edición y aliado fundamental del mundo occidental.

Más allá de los contratiempos generados por la ocupación de la vía pública, Hispanidad 2026 reunirá más de 150 actividades que abarcan desde la música y la gastronomía hasta el cine y el folclore, todo ello bajo el lema Todos los acentos del español caben en Madrid. Entre las citas más multitudinarias que el Ejecutivo regional espera celebrar con normalidad destacan los conciertos de Sebastián Yatra y Marta Sánchez en la Plaza de España, así como la tradicional Gran Cabalgata.

El cartel contará además con figuras de la talla de Arturo Sandoval, Aymée Nuviola y Cimafunk, mientras que el mítico Corral de la Morería volverá a llevar el mejor flamenco a la Plaza Mayor. Finalmente, como gran novedad de este año, la zona de Puente del Rey se incorporará a los espacios de la celebración con interesantes propuestas deportivas y gastronómicas, evidenciando la ambición de un evento que espera no verse ensombrecido por los disturbios callejeros.