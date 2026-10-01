La Comunidad de Madrid denuncia al delegado del Gobierno y pide medidas cautelarísimas para que se desaloje Sol

La Comunidad de Madrid interpondrá este jueves un recurso contencioso-administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno, Francisco Martín, ante la acampada ilegal instalada en la Puerta del Sol, tras expirar el plazo de 48 horas concedido para adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación. El Gobierno regional considera que la concentración y la acampada permanente instaladas en la Puerta del Sol "están excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión".

Considera, además, que corresponden al delegado del Gobierno obligaciones regladas e imperativas en materia de prevención y vigilancia, "sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio", para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones. A esta situación se suman los actos vandálicos y daños que atentan contra el patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en el Pleno de la Asamblea que el Ejecutivo regional pedirá medidas cautelarísimas al juzgado para que se disuelva la acampada en la Puerta del Sol. "Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir".

De esta manera ha concretado lo que hace ya 48 horas su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, advirtió: que si el delegado del Gobierno en Madrid no desalojaba el asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, acudirían a la Justicia.