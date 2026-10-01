Las nueve imágenes con las que el Ayuntamiento pide al Gobierno actuar en Sol: cuchillos, destrozos y adoquines

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"Artículos punzantes/y o cuchillos"

Una de las fotografías muestra un cuchillo de grandes dimensiones sobre una mesa situada junto a una de las tiendas de campaña. A su lado aparecen pan y un bote de hummus. Es la imagen que ha generado mayor debate en redes sociales después de que Rita Maestre haya ironizado con la "tremenda amenaza para la seguridad" que representa "un cuchillo para el bocadillo y un bote de humus".