Las nueve imágenes con las que el Ayuntamiento pide al Gobierno actuar en Sol: cuchillos, destrozos y adoquines
El Gobierno municipal remitió a la Delegación del Gobierno un informe para constatar "la existencia de artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos que pueden ser empleados como arma".
"Actos vandálicos contra monumentos e infraestructuras"
El Ayuntamiento de Madrid ha remitido nueve fotografías a la Delegación del Gobierno como parte de la documentación con la que reclama medidas sobre la acampada instalada en la Puerta del Sol. Las imágenes acompañan un escrito firmado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, en el que se detallan los distintos problemas que se están produciendo en la céntrica plaza de la capital.
"Artículos punzantes/y o cuchillos"
Una de las fotografías muestra un cuchillo de grandes dimensiones sobre una mesa situada junto a una de las tiendas de campaña. A su lado aparecen pan y un bote de hummus. Es la imagen que ha generado mayor debate en redes sociales después de que Rita Maestre haya ironizado con la "tremenda amenaza para la seguridad" que representa "un cuchillo para el bocadillo y un bote de humus".
"Adoquines"
El escrito también hace referencia a la presencia de adoquines y otros objetos punzantes. El Ayuntamiento sostiene que estos elementos podrían ser utilizados para causar lesiones a las personas que permanecen o transitan por la plaza o a los miembros de los cuerpos de seguridad.
"Actos vandálicos contra monumentos e infraestructuras"
El Ayuntamiento pone también el foco en el uso del mobiliario urbano. En su escrito señala que se han producido concentraciones de personas sobre elementos como el monumento de El Oso y el Madroño o la Ballena situada en la estación de Sol.
"Actos vandálicos contra monumentos e infraestructuras"
Otra parte de las imágenes se centra en el entorno de la propia Puerta del Sol y en los daños o pintadas que se están produciendo sobre elementos históricos y patrimoniales. Sanz asegura que algunas de estas actuaciones contienen además mensajes de carácter amenazante hacia Ayuso o Almeida.
"Adoquines"
Las fotografías sirven además para mostrar la extensión que ha ido adquiriendo la acampada. Este jueves, las tiendas ya rodean buena parte de la zona de la Ballena de Renfe y varias bocas de Metro, dejando libre únicamente el espacio necesario para las salidas.
"Impedimento al tránsito y circulación"
En el entorno de la Real Casa de Correos se han instalado más tiendas junto al vallado y, según denuncia el Consistorio, en algunos puntos dificultan el paso de vehículos. El escrito señala una situación similar en el lado de Preciados y Carmen y advierte de que la ocupación también obliga a los peatones y vehículos a modificar su recorrido por la plaza.
"Uso incívico de mobiliario urbano"
Otro de los elementos que aparece en la documentación son las cuerdas utilizadas para sujetar tiendas, lonas, carteles y otros enseres. El Ayuntamiento asegura que se han atado a columnas, farolas, tensores de los toldos, vallas y elementos situados junto a las salidas de Metro.
"Uso incívico de mobiliario urbano"
"Se reitera la advertencia expresa que, en el supuesto de que esa Administración siga sin actuar de acuerdo a sus obligaciones y no adopte las medidas a su alcance para el restablecimiento de la legalidad en la zona de la Puerta del Sol de Madrid, se llevarán a término las actuaciones legales que procedan", cierra el escrito firmado por Inma Sanz.