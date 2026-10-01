Los acampados en Sol cruzan una nueva línea y proyectan en el reloj insultos a Ayuso y Almeida: "Iros a la mierda"

La cara de Isabel Díaz Ayuso, atravesada por una raya roja, y un mensaje dirigido también a José Luis Martínez-Almeida: "Ayuso, Almeida, iros a la mierda". Es la imagen que los manifestantes acampados en la Puerta del Sol han proyectado este miércoles por la noche sobre la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La proyección ha coincidido con la iluminación del edificio con la bandera de Ceuta. El Gobierno regional quería mostrar así su "solidaridad y respaldo" a los ceutíes cuando se cumplen dos meses de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma, un apoyo que asegura mantener "desde el primer momento". Sin embargo, los acampados aprovecharon el momento para proyectar la siguiente imagen.

ATENCION. OJO a estas imágenes. Ahora mismo en la Puerta del Sol. Los acampados contra Ayuso y Almeida. En directo en "Horizonte". Cada día mas claro lo que esta pasando. pic.twitter.com/TIp4eapB85 — Carmen Sastre (@Carmensastre12) September 30, 2026

Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran cómo los manifestantes acompañaron además la imagen con cánticos en los que repiten el mismo mensaje contra ambos dirigentes. "Ayuso, Almeida, iros a la mierda", corean de frente a la proyección, situada en la Torre del Reloj.

La Puerta del Sol cada vez está mejor iluminada. ¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda! pic.twitter.com/quCBrXcEYP — Madrid CJS (@CJS_Madrid) September 30, 2026

Durante las anteriores jornadas, ya habían realizado escritos de este tipo en otras zonas de la plaza. De hecho, en la escultura del Oso y el Madroño han llegado a colocar frases como "Ayuso, cuidado", además de carteles, pegatinas y banderas. También se ha visto a varios de ellos subidos al monumento.

Es por eso que el Ayuntamiento ha procedido durante esta quinta noche al vallado de la escultura. Sin embargo, la retirada de los objetos que lucía forzosamente la obra ha durado poco: a primera hora de este jueves los acampados los han vuelto a colocar en las vallas que rodean el conjunto, declarado Bien de Interés Cultural.

Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Consistorio advierten de una "evidente afección del patrimonio histórico" en la Puerta del Sol. Una preocupación que el Ayuntamiento amplía tanto al Oso y el Madroño como a la Real Casa de Correos, dos de los elementos más reconocibles de la plaza.

La acampada, mientras tanto, podría extenderse más allá de la plaza. Según ha informado EFE, los manifestantes prevén instalar nuevas tiendas de campaña y se plantean ocupar también las calles de Arenal y Mayor.

Y es que mañana viernes tendrá lugar la votación en el Congreso de los dos decretos de vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha reclamado a los grupos parlamentarios que apoyen ambos textos, pese a sus iniciales discrepancias con la división de las medidas en varios textos.