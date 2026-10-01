Los decretos de Sánchez paralizan la firma del 85% de los contratos del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid

Los decretos sobre vivienda aprobados en Consejo de Ministros comienzan a tener consecuencias en Madrid incluso antes de su validación este viernes en el Congreso de los Diputados. El 85% de los contratos que tenían prevista su firma estos días en las oficinas del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid han quedado aplazados, a la espera de conocer qué sucederá en la Cámara Baja.

La razón es la incertidumbre. Propietarios e inquilinos han preferido esperar unas horas antes de formalizar sus contratos y conocer si el Congreso convalida los decretos y, por tanto, qué reglas serán finalmente aplicables. La votación está prevista para este viernes 2 de octubre, después de que el Gobierno aprobara ambos reales decretos-ley el pasado martes.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, puso el foco en esta situación este jueves a través de sus redes sociales. "Los nuevos decretos de Sánchez ya tienen consecuencias en el mercado del alquiler", señaló, antes de advertir de que el 85% de las firmas previstas en las oficinas del Plan Alquila había sido suspendido por la "inseguridad jurídica".

Rodrigo explicó que todos los contratos aplazados responden a la misma decisión de propietarios e inquilinos: esperar a mañana para saber qué normativa tendrá finalmente validez. "Cuando las reglas cambian de un día para otro, hasta firmar un contrato se convierte en una cuestión de incertidumbre", escribió el consejero, que vinculó esta situación con uno de los principales problemas del mercado: la falta de oferta. "Y después nos preguntaremos por qué falta oferta de alquiler", concluyó Rodrigo.

La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comentó así estos datos: "El Gobierno quiere llevar a los españoles a la ruina y la desesperación".

El Gobierno quiere llevar a los españoles a la ruina y la desesperación. https://t.co/7yWlYcE5PE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 1, 2026

El Plan Alquila actúa precisamente como intermediario entre propietarios e inquilinos y ofrece, entre otros servicios, asesoramiento jurídico y la elaboración de los contratos. Conecta un conjunto de viviendas disponibles con demandantes de vivienda en alquiler. Además, permite acceder al alquiler en vivienda compartida. Ofrece, así, servicios tanto a propietarios como a inquilinos.

Los dos decretos que llegan al Congreso contienen cambios relevantes en el régimen del alquiler. Entre ellos figuran la posibilidad de prorrogar durante dos años determinados contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, nuevas reglas para la renovación de los contratos de vivienda habitual y medidas relacionadas con los alquileres de temporada y por habitaciones.

La incertidumbre se concentra ahora en las próximas horas. Los diputados deberán votar por separado los dos reales decretos-ley, mientras algunos grupos parlamentarios mantienen todavía abierta su posición, como es el caso de Junts y Coalición Canaria.