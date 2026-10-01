"Rita quiere hacernos creer que se unta el humus con un cuchillo de 30 cm": polémica por las fotos del 'informe Almeida'

Varias de las nueve fotografías que el Ayuntamiento de Madrid ha enviado a la Delegación del Gobierno en un informe sobre la situación de la acampada de la Puerta del Sol han desatado la polémica. En la imagen aparece un cuchillo de grandes dimensiones en una mesa de camping, junto a pan y un bote de hummus.

La imagen forma parte del escrito que este 30 de septiembre remitió la vicealcaldesa, Inma Sanz, al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para denunciar la presencia de "artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos que pueden ser empleados como arma para causar lesiones".

Sin embargo, para Rita Maestre no hay amenaza para la seguridad alguna. "No, Almeida: un cuchillo del pan junto a un bote de hummus y unos adoquines sujetando unas tiendas de campaña no son una amenaza para la seguridad en Madrid", escribía este jueves en redes sociales.

"Menos inventarse historias que nadie se cree, menos utilizar un bote de humus para distraer la atención, y más centrarse en lo importante que es qué va a hacer el partido de Almeida mañana en el Congreso de los Diputados para defender el derecho de los madrileños y las familias madrileñas a tener una casa", ha dicho más tarde frente a los medios de comunicación.

Ante esta visión, el Grupo Popular en Madrid ha respondido directamente a la de Más Madrid: "Rita pretende hacernos creer que se unta el hummus con un cuchillo de 30 cm". En la misma línea ha ironizado Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid: "El típico cuchillo de untar humus".

Rita pretende hacernos creer que se unta el hummus con un cuchillo de 30 cm. https://t.co/pkXQr6qrK0 — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) October 1, 2026

Más tarde, Sanz, también delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, ha defendido en rueda de prensa el contenido del informe al ser preguntada por la polémica. "Aquí no hay una ley que es para todos los ciudadanos y otra para los manifestantes de izquierdas que están en la Puerta del Sol. La ley es para todos igual", ha señalado.

"Está terminantemente prohibido portar cualquier tipo de cuchillo o navaja en lugares de pública concurrencia, zonas de ocio, discotecas, conciertos o manifestaciones", ha añadido, aludiendo al artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Además, ha asegurado que algunos de los cuchillos fotografiados superan los 11 cm, medida permitida. "¿Alguien puede garantizar que en el caso de una reyerta, de una intervención policial, de que los agentes tuvieran que entrar, esos cuchillos, esos adoquines o esos elementos punzantes no iban a ser utilizados contra ellos o contra cualquier otra persona? ¿Qué ocurriría si hubiera habido esos cuchillos en las concentraciones de Ferraz? ¿Qué estarían diciendo algunos?", ha cuestionado la vicealcaldesa.

Sobre la respuesta de la delegación del Gobierno al informe, Sanz ha adelantado que esta misma mañana ha emitido un recuse de recibo, pero no una respuesta. "Parece que simplemente lo que dice es eso, que acusa recibo y que se da un plazo de un mes para contestarlo", ha informado.

En otro punto, la vicealcaldesa ha enumerado las situaciones que no deberían estar dándose en un estado de derecho. Entre ellas, ha lamentado que se hayan hecho "pintadas sobre placas de víctimas de ETA poniendo encima de esas placas todo tipo de pintadas y tratando de insultarlos".