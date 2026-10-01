Una mujer octogenaria muere ahogada en Pozuelo tras caer accidentalmente a la piscina de su casa

Una mujer de unos ochenta años ha perdido la vida como consecuencia de un ahogamiento después de precipitarse de forma accidental al interior de la piscina de su vivienda, localizada en Pozuelo de Alarcón, según han informado los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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Los hechos se han producido en torno a las 12:30 horas en una vivienda ubicada en la calle Pintura del citado municipio. Tras recibir una llamada alertando de lo ocurrido, los servicios de emergencia se han trasladado hasta el lugar del siniestro.

Los primeros efectivos en personarse han sido los agentes de la Policía Nacional, que han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del Summa 112. A pesar de los esfuerzos realizados, los sanitarios tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer. En este despliegue también han participado agentes de la Policía Municipal, así como efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.