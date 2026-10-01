Trágico choque en la M-404: fallece una mujer y el otro vehículo se da a la fuga

Una mujer de 63 años ha perdido la vida este jueves en un accidente de tráfico en la M-404, a su paso por Batres, un municipio del sur de la Comunidad de Madrid. El otro vehículo implicado en la colisión no se encontraba en el lugar cuando han llegado los equipos de emergencia. Por ahora, no ha trascendido que el conductor fugado haya sido localizado.

El siniestro se ha producido alrededor de las 9:50 horas, a la altura del kilómetro 9,7 de esta carretera. La conductora, que viajaba sola, ha quedado atrapada en el interior de su turismo tras el impacto frontolateral.

Accidente de tráfico en la M-404. Km. 9,7. Colisión frontolateral entre dos vehículos. 📍 Batres. Los #BomberosCM rescatan a la conductora del interior de uno de los turismos, que había quedado atrapada.#SUMMA112 confirma su fallecimiento. Investiga las circunstancias de lo… pic.twitter.com/l5MFRiIeu2 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 1, 2026

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han acudido al lugar y han tenido que excarcelar a la mujer. Sin embargo, una vez liberada, los sanitarios del Summa 112 únicamente han podido confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y tratar de localizar al conductor del otro turismo.