Urtasun cede al Sindicato de Inquilinas dos naves de Tabacalera que Almeida quería para vivienda asequible

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reservar para el tejido asociativo de Lavapiés dos espacios del complejo de Tabacalera, que serán rehabilitados por el Ministerio de Cultura antes de su puesta en funcionamiento. Entre las organizaciones que forman parte del colectivo Remontada Tabacalera se encuentra el Sindicato de Inquilinas de Madrid, junto al Centro Social Autogestionado (CSA) La Tabacalera y otras asociaciones vecinales.

La cesión no afecta a todo el histórico complejo de la calle Embajadores, sino a dos naves anexas al edificio principal, de 512 y 288 metros cuadrados, respectivamente. En total, unos 800 metros cuadrados que Cultura prevé poner a disposición de los colectivos durante el último trimestre de este año.

El Ministerio dirigido por Ernest Urtasun anunció el acuerdo el pasado mes de marzo después de varios meses de conversaciones con Remontada Tabacalera. Según explicó entonces, los dos espacios serán rehabilitados integralmente con cargo a su presupuesto para garantizar que puedan utilizarse con las condiciones de seguridad necesarias.

La cesión formal se realizará al CSA La Tabacalera, que gestionará los espacios de forma autogestionada junto a asociaciones vecinales de Lavapiés. El Sindicato de Inquilinas participa en este acuerdo como integrante de Remontada Tabacalera, junto a entidades como 8M Lavapiés, la Oficina de Urbanismo Social y Red Interlavapiés.

El destino acordado para las naves será, por tanto, el desarrollo de actividades culturales y comunitarias vinculadas al barrio.

Almeida planteó viviendas asequibles

El acuerdo entre Cultura y los colectivos contrasta con la propuesta que había trasladado el Ayuntamiento de Madrid al Gobierno central sobre el futuro de Tabacalera.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reclamó en febrero que el complejo se recuperase para Lavapiés y planteó que pudiera albergar nuevos equipamientos municipales o incluso viviendas asequibles. Almeida defendió que el inmueble podía servir para mejorar las condiciones del barrio y atender algunas de sus necesidades.

La petición municipal se produjo después de una protesta vecinal en Lavapiés en la que se reclamaron, entre otras cuestiones, medidas frente a la especulación inmobiliaria, además de mejoras en limpieza y seguridad.

"Para nosotros es particularmente importante recuperar ese lugar especial que está en Lavapiés", señaló entonces el alcalde, que incluyó entre las posibilidades para el inmueble la construcción de viviendas asequibles.

Sin embargo, el Ministerio de Cultura optó por mantener el proyecto estatal para el edificio principal y acordó con Remontada Tabacalera el uso comunitario de las dos naves anexas.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, criticó públicamente la decisión y aseguró que el Ayuntamiento no había recibido respuesta a las alternativas que había planteado para el inmueble. Según trasladó, el Consistorio consideraba que el espacio podía ser aprovechado para distintos proyectos destinados al barrio.

Un complejo de más de 21.000 metros cuadrados

Tabacalera es un complejo de titularidad estatal situado en el número 53 de la calle Embajadores. El recinto, que ocupa más de 21.000 metros cuadrados, corresponde a la antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, construida entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

El acuerdo con los colectivos afecta únicamente a dos edificaciones anexas al inmueble principal. El resto del complejo mantiene el proyecto impulsado por Cultura para convertir Tabacalera en un Centro de Producción y de Residencias Artísticas.

El Gobierno creó oficialmente este centro mediante el Real Decreto 169/2025, con el objetivo de impulsar la creación contemporánea, la investigación y los programas de residencias artísticas. La sede se encuentra en la antigua fábrica de tabacos de la calle Embajadores.

El proyecto contempla espacios de trabajo y residencia para creadores, además de zonas destinadas a exposiciones y actividades públicas.

Para avanzar en la terminación del edificio principal, el Ministerio formalizó en septiembre de 2025 un contrato de 682.500 euros para la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras.

El Sindicato de Inquilinas

La decisión del Gobierno adquiere especial relevancia por la participación del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que mantiene la acampada en la Puerta del Sol en la que reclama medidas para facilitar el acceso a una vivienda y la aprobación de un decreto en materia de vivienda.

Su reivindicación contrasta ahora con el destino que tendrá una parte de Tabacalera, después de que el Ayuntamiento de Madrid hubiese planteado utilizar este espacio, entre otras posibilidades, para construir vivienda asequible.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha defendido que las dos edificaciones recuperen su función comunitaria y cultural para el barrio. Estarán disponibles una vez concluyan las obras de rehabilitación previstas para el último trimestre del año.

De este modo, el futuro de Tabacalera queda dividido entre dos usos. El edificio principal continuará dentro del proyecto estatal para convertir el complejo en un centro de producción y residencias artísticas, mientras que las dos naves anexas quedarán a disposición de las asociaciones de Lavapiés.