El Ramón y Cajal, pionero en España al implantar un innovador parche de insulina para adultos con diabetes tipo 1

Nuevo hito médico en la sanidad pública madrileña. El Hospital Universitario Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid ha vuelto a situarse a la vanguardia de la medicina en España. El centro ha implantado, por primera vez en el país, un novedoso sistema automatizado sin catéter para la administración de insulina en personas adultas con diabetes tipo 1. Esta tecnología supone un paso decisivo hacia una atención médica más personalizada, combinando la innovación digital con una mejora directa en la calidad de vida de los pacientes.

El dispositivo consiste en una bomba tipo parche inalámbrica que funciona en comunicación constante con un monitor continuo de glucosa. A través de este mecanismo sin cables, el sistema lee los niveles de azúcar en sangre en tiempo real y adapta automáticamente la dosificación de insulina que necesita el organismo. Con ello, no solo se logra un control glucémico mucho más preciso, sino que se libera al paciente de la constante necesidad de tomar decisiones diarias sobre su tratamiento, uno de los factores que más desgaste psicológico genera en esta patología crónica.

Un centro de excelencia para cerca de 3.000 pacientes

La implantación de esta tecnología se ha llevado a cabo en la Unidad de Diabetes tipo 1 de Adultos del Servicio de Endocrinología y Nutrición, que dirige el doctor Héctor Escobar Morreale. Este logro se enmarca en la estrategia de la Comunidad de Madrid para consolidar al Ramón y Cajal como Centro de Excelencia en Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas, un modelo asistencial integral que combina el seguimiento clínico, la educación terapéutica, la prevención de complicaciones y la investigación.

Actualmente, el hospital atiende a cerca de 3.000 personas adultas con diabetes tipo 1, lo que posiciona a su unidad como una de las de mayor volumen y especialización de todo el país. Con más de 5.200 consultas anuales y una media de 150 nuevos pacientes incorporados cada año, el equipo multidisciplinar del centro —integrado por cuatro endocrinólogos, cuatro enfermeros educadores, dos técnicos de laboratorio y un investigador predoctoral— reafirma su compromiso con la incorporación de los tratamientos más avanzados.