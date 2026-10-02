La protesta por la vivienda ya se concentra en las inmediaciones del Congreso mientras en el interior de la Cámara se debate el futuro de los dos decretos impulsados por el Gobierno. Ante el escenario de rechazo, especialmente después del 'no' anunciado por Junts, el Sindicato de Inquilinas vuelve a poner sobre la mesa una de sus principales reivindicaciones: "la huelga general por la vivienda". "No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda y solo hay un camino por delante", aseguran.

Su portavoz, Alicia del Río, ha calificado de "muy grave" el posible rechazo de las medidas y ha defendido que "no se puede tolerar" que los grupos parlamentarios tumben unos decretos que considera una "medida de mínimos que el pueblo ha pedido en la calle".

Del Río ha realizado estas declaraciones durante la movilización, que ya ha llegado al Congreso después de partir de la Puerta del Sol, donde colectivos, sindicatos y manifestantes mantienen desde el pasado sábado una acampada por la vivienda. A su llegada a las inmediaciones de la Cámara Baja, los participantes han coreado consignas como "esto es por Maricarmen" y "vamos al Congreso". También se han escuchado gritos contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "PSOE y Sumar, traidores y responsables".

La portavoz también ha cargado contra el papel del Parlamento, al que ha definido como "rentista" y ha acusado de "defender la especulación por encima de la vida". En este sentido, ha sostenido que, si los decretos no salen adelante, "este Gobierno ya no tiene sentido" porque "desoye las peticiones del pueblo". "Nuestra consecuencia es que organizaremos un proceso de huelga general", ha adelantado.

Más tarde, la del Sindicato ha conectado con TVE al llegar ya la marcha al Congreso. Allí, Del Río ha dejado además abierta la continuidad de la acampada de Sol. La portavoz ha señalado que ahora tienen "el cuerpo y alma" puestos en el Congreso y que están barajando todas las opciones sobre el futuro del campamento.