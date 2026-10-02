La I Convención Europea de la Dependencia traza en Madrid las claves de los cuidados de larga duración

Europa afronta una de las transformaciones estructurales más complejas y determinantes de las próximas décadas: la atención a una población paulatinamente más envejecida que demandará una infraestructura sólida y sostenible de cuidados de larga duración. En este escenario, Madrid ha acogido el arranque de la I Convención Europea de la Dependencia, un encuentro de calado internacional organizado por la Fundación Economía y Salud cuya celebración coincide con el Día Internacional de las Personas Mayores.

Durante dos jornadas, representantes de la Comisión Europea, catedráticos, analistas sociosanitarios, representantes del sector residencial y expertos en salud pública debatirán la arquitectura de los cuidados del futuro. El encuentro no se limitará al análisis teórico, sino que se concretará en la elaboración de un Informe de Conclusiones consensuado que se elevará formalmente al Parlamento Europeo y a los gobiernos de los Estados miembros para orientar las directrices de las políticas públicas comunitarias.

Un desafío demográfico de primer orden: de gasto a inversión social rentable

El discurso de apertura ha corrido a cargo de Alberto Giménez, presidente de la Fundación Economía y Salud, quien ha dibujado el panorama demográfico al que se enfrenta el continente. Actualmente, más de 27 millones de ciudadanos europeos superan los 80 años de edad, una cifra que, según las estimaciones continentales, rebasará los 50 millones en el año 2050. Para esa fecha, cerca de 38 millones de personas requerirán asistencia continuada en cuidados de larga duración.

Giménez ha apelado a una transformación conceptual drástica en la gestión de la dependencia, instando a las Administraciones a abandonar la visión del sector como una carga presupuestaria o un simple gasto corriente. "No solo es un deber moral", ha enfatizado, sino "un sector capaz de generar importantes retornos sociales y económicos".

Desde esta perspectiva, la inversión en atención a la dependencia ejerce como un motor de dinamización: genera empleo intensivo de carácter no deslocalizable, demanda infraestructuras avanzadas y alivia la presión asistencial sobre los sistemas sanitarios de agudos, reduciendo costes colaterales. Asimismo, el presidente de la entidad organizadora ha defendido la salud en su acepción más holística —entendida como calidad de vida e integración social—, reclamando que los cuidados de larga duración ocupen un lugar prioritario en la agenda política y económica europea.

El respaldo institucional de Bruselas y la Estrategia Europea de Cuidados

La dimensión comunitaria del encuentro ha quedado reflejada en la intervención de Nikolaos Isaris, director general adjunto de la Comisión Europea en España, quien ha coincidido en calificar el ámbito de los cuidados como un sector estratégico impulsor de empleo, innovación y vertebración territorial en los municipios europeos.

Isaris ha reconocido abiertamente las limitaciones de las estructuras tradicionales para dar respuesta al envejecimiento masivo de la población. En palabras del representante comunitario, los modelos clásicos han quedado desfasados frente a dinámicas sociodemográficas que exigen respuestas de ámbito supranacional. En este sentido, ha remarcado que la atención a las situaciones de vulnerabilidad se sitúa en el centro neurálgico de la acción política en Bruselas, situando el despliegue de la Estrategia Europea de Cuidados como la herramienta clave para articular estándares homogéneos de calidad y cohesión en los Estados miembros.

El impacto económico del sector: retornos al PIB y el valor invisible del cuidado informal

La conferencia inaugural del evento ha corrido a cargo del catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo-Vega. A través de un detallado informe de impacto, Hidalgo ha desgranado los retornos cuantitativos y cualitativos que reporta la financiación de los servicios sociales.

A nivel macroeconómico, los datos aportados por el economista señalan que en la Unión Europea la población mayor de 65 años pasará del 22 % registrado en 2025 al 29 % en 2050. En el caso específico de España, el volumen de población mayor en situación de dependencia experimentará un incremento del 82 % entre 2022 y 2050, pasando a atender a más de 2,4 millones de personas.

Hidalgo ha puesto de relieve la magnitud de los cuidados informales en Europa, una red asumida por 52 millones de familiares o allegados cuyo valor económico equivalente oscila entre el 2,4 % y el 2,7 % del PIB europeo. Respecto al retorno fiscal en España, el catedrático ha destacado datos concluyentes sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD):

Retorno fiscal directo: Por cada euro público invertido en el sistema, las arcas públicas recuperan entre 0,39 y 0,49 euros vía impuestos y cotizaciones.

Por cada euro público invertido en el sistema, las arcas públicas recuperan entre 0,39 y 0,49 euros vía impuestos y cotizaciones. Generación de empleo: Cada millón de euros de gasto público asignado al SAAD genera aproximadamente 40 puestos de trabajo directos.

Cada millón de euros de gasto público asignado al SAAD genera aproximadamente 40 puestos de trabajo directos. Efecto multiplicador: El sector presenta un multiplicador económico de 1,6 euros en el PIB por cada euro destinado a su financiación.

Para capitalizar este potencial, Hidalgo ha sugerido a las instituciones comunitarias articular cinco prioridades: implantar un cuadro de mando unificado sobre el valor social del cuidado, priorizar las políticas de prevención y promoción de la autonomía, buscar la convergencia financiera europea, desarrollar un estatuto europeo para la protección del cuidador e instaurar la atención integrada de proximidad como estándar asistencial.

Rediseño del modelo: cobertura pública universal, prevención y flexibilidad

La sostenibilidad del modelo a largo plazo y la mejora de la arquitectura de la prestación han sido analizadas por Adelina Comas-Herrera, investigadora del Observatorio Global de Cuidados a Largo Plazo y de la London School of Economics. Comas-Herrera ha argumentado que el progreso del sistema pasa necesariamente por ampliar y equilibrar la cobertura pública, fijando con claridad qué prestaciones se ofrecen, a qué perfiles se dirige y qué proporción del coste debe asumir la financiación oficial.

La investigadora ha puesto especial énfasis en la urgencia de profesionalizar el sector, elevar las condiciones laborales del personal y brindar una red efectiva de soporte y descanso a los cuidadores familiares. Asimismo, ha abogado por una flexibilización regulatoria que permita a las Administraciones adaptar sus carteras de servicios de forma continua ante la evolución de las demandas demográficas, superando la rigidez de depender en exclusiva de grandes reformas legislativas puntuales.

La crisis de profesionales en Europa y las propuestas de la patronal residencial

La dimensión laboral del sector ha centrado la intervención de la patronal europea de residencias (ECHO). Su secretaria general, Ilaria Giannico, ha puesto voz a una de las mayores preocupaciones de los gestores: la acusada falta de mano de obra especializada. Giannico ha recordado que el sector de los cuidados emplea actualmente a 3,1 millones de trabajadores en la Unión Europea —con un volumen de ocupación femenina que alcanza el 87 %—, una plantilla insuficiente para atender el horizonte proyectado de 38,1 millones de dependientes a mitad de siglo.

Frente a esta coyuntura, la representante de ECHO ha planteado cuatro propuestas operativas de alcance supranacional:

Fondo Europeo para la Atracción de Profesionales LTC: Integrar dentro del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) una dotación presupuestaria específica para captar y retener profesionales sociosanitarios. Programa Care-Skills: Diseñar una estrategia de recualificación profesional rápida que permita formar a personas desempleadas para su inserción en el ámbito de los cuidados. Contratación ética internacional: Establecer alianzas institucionales con terceros países que aseguren la captación regulada y justa de personal técnico. Continuo de cuidados: Superar los debates maniqueos entre el modelo residencial y la atención doméstica mediante la articulación de un itinerario continuo que integre telemedicina, soporte domiciliario y centros de atención especializada.

Lecciones internacionales y la armonización del sistema español

El debate sobre la mejora de las evaluaciones y el acceso a las prestaciones ha contado con las aportaciones de la Dra. Lorraine Frisina Doetter, investigadora de la Universidad de Bremen. Frisina ha detallado la experiencia de la reforma llevada a cabo en Alemania, recomendando sustituir las baremaciones basadas en limitaciones físicas por evaluaciones multidimensionales que incorporen el deterioro cognitivo, las alteraciones de conducta y los factores de salud mental. La investigadora alemana ha propuesto optimizar el diseño del itinerario de acceso (denominado Pathway Design), extender las ventanillas únicas locales de asesoramiento (Pflegestützpunkte) y fijar límites temporales estrictos para resolver las solicitudes administrativas.

Por su parte, el presidente del Grupo Social LARES España, José Luis Pareja Rivas, ha analizado el contexto nacional. Pareja ha subrayado que, si bien España posee una estructura legislativa sólida con el SAAD, en la práctica coexisten importantes brechas de equidad territorial que se sintetizan en una paradoja: "una sola ley y 17 modelos autonómicos diferentes".

El presidente de LARES ha instado a armonizar el panorama estatal con las directrices de la Estrategia Europea de Cuidados, reforzando la coordinación entre los servicios de salud y los servicios sociales, impulsando la autonomía de libre elección del usuario y garantizando un suelo de financiación suficiente para sostener la calidad asistencial sin comprometer la viabilidad del sistema.

Las sesiones de la I Convención Europea de la Dependencia continuarán durante la jornada de mañana, 2 de octubre, dedicando sus mesas de trabajo a la aplicación de la innovación tecnológica, el papel de la digitalización y las nuevas fórmulas de gestión compartida entre el sector sanitario y el área social.