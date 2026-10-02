La juez de Madrid eleva al TSJM la decisión de levantar la acampada del Sindicato de Inquilinas en Sol

La titular del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, Leticia Francisco Blanco, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la causa en la que se pedía desalojar la Puerta del Sol, donde acampan desde el lunes cientos de personas organizadas por el Sindicato de Inquilinas.

La Comunidad de Madrid presentó una petición de medidas cautelarísimas con el objetivo de desalojar la acampada con la que el sindicato pretende presionar al Gobierno y a los diferentes partidos políticos para que aprueben medidas intervencionistas en el mercado de la vivienda. Ello ha generado una disputa política con rumores de adelanto electoral que ha monopolizado el debate parlamentario en el Congreso, que debe aprobar o rechazar dos decretos propuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez declara su falta de competencia para asumir la decisión sobre las cautelarísimas y desalojar la Puerta del Sol, por lo que eleva el caso al TSJM, que debe decidir en las siguientes 48 horas.

"Dispongo ELEVAR las presentes actuaciones a la sala de lo contencioso administrativo del tribunal de Superior de Justicia de Madrid por si fueran de su competencia, sirviendo la presente resolución de Exposición Razonada, y a la que se remitirán todas las actuaciones, con emplazamiento a las partes por plazo de diez días para que puedan comparecer ante ella, y usar allí de su derecho, con apercibimiento de que de no hacerlo así se tendrá por caducado el recurso", explica el auto.

Fuentes jurídicas han apuntado que "seguramente sea el lunes por la mañana cuando el TSJM, después de decidir sobre la competencia, pueda pronunciarse al respecto del fondo de la petición de la Comunidad de Madrid", es decir, sobre si debe levantar o no la acampada de Sol.

Esta decisión se da en un día en el que han surgido numerosos rumores sobre si se levantará la acampada voluntariamente este mismo viernes después del debate del Congreso. Sin embargo, si finalmente los manifestantes permanecen acampados en Sol, podrían ser desalojados el lunes.