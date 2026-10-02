Madrid entrega su casa asequible número 5.000 en pleno bloqueo por la vivienda en el Congreso

Mientras que el Congreso de los Diputados debatía el futuro de los nuevos decretos sobre vivienda, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado las llaves de la vivienda asequible número 5.000 desde que está al frente del Ayuntamiento, desde el año 2019, una política de hechos que responde a "las pancartas, los gritos, los señalamientos, los hostigamientos".

La entrega de llaves de esta promoción de viviendas en El Cañaveral ha coincidido con la votación de los dos reales decretos en el Congreso, "un buen día para que el Ayuntamiento contraponga sus políticas a las del Gobierno de España".

"Hoy es un día en el que podemos decir que el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado en un 40% su parque público de vivienda y que vamos a seguir incrementando hasta el final de la legislatura hasta alcanzar los 1.500 millones de euros de inversión en políticas de vivienda en la ciudad de Madrid frente a los 19 millones de euros del Gobierno de España", ha argumentado.

Además, el Consistorio "ha desarrollado suelo suficiente para que de hoy para mañana el Ayuntamiento de Madrid pueda conceder licencias para construir 60.000 viviendas en esta ciudad". "Esos son datos. No son pancartas, no son gritos, no son señalamientos, no son hostigamientos", ha remarcado.

Entregamos la vivienda pública en alquiler asequible número 5.000 desde que llegamos al Ayuntamiento. Hoy, 96 familias reciben las llaves de su nuevo hogar en Cañaveral 8. Seguimos trabajando para que jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda y construir su proyecto de… pic.twitter.com/hbsa3Or0I2 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 2, 2026

Almeida ha entregado las llaves de sus nuevos hogares a los adjudicatarios de Cañaveral 8, una nueva promoción con 96 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible que la empresa municipal ha construido en este barrio del sureste de la capital.

El alcalde ha destacado que "no ha habido ninguna Administración que haya construido tanta vivienda a lo largo de los últimos siete años" y ha puesto en valor el "esfuerzo presupuestario" realizado, al tiempo que ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá destinando "cada vez más medios" para aumentar la oferta. "Mientras haya madrileños que no puedan acceder a una vivienda", ha señalado, el Gobierno municipal "tiene que trabajar sin descanso" y "hacer todo lo posible" para que ese acceso "pueda ser una realidad".

Esta nueva promoción pública cuenta con 96 viviendas (34 viviendas de dos dormitorios, 54 de tres -cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida- y ocho de cuatro), 144 plazas de garaje, cuatro de ellas para personas con movilidad reducida, y 96 trasteros. Los nuevos inquilinos de Cañaveral 8 pagarán por su nuevo piso una renta media de 550 euros mensuales.

Nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. En este sorteo han participado jóvenes y familias con hijos menores y con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM.

El alcalde de la capital también ha puesto en valor el esfuerzo presupuestario que el Gobierno municipal está realizando para aumentar el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible y ha explicado que para la construcción de la promoción Cañaveral 8, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado recursos por un valor cercano a 20 millones de euros, incluyendo el valor del suelo.

EMVS Madrid está construyendo en El Cañaveral un total de 1.212 pisos de alquiler asequible, repartidos en trece promociones de viviendas. El 80% de estos pisos, es decir, más de 1.000, están destinados a jóvenes y a familias con hijos menores.