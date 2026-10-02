Oktoberfest y otras actividades de ocio en el primer fin de semana de octubre en Madrid

Este primer fin de semana de octubre, Madrid disfrutará de las gastronomías de nuestros vecinos europeos, Alemania e Italia, con la celebración en el Hipódromo de la Zarzuela, por una parte, del Oktoberfest y, por otro lado, de Ciao L'Aperitivo.

El próximo domingo 4 de octubre el ocio estará servido en la zona del Hipódromo de la Zarzuela. El espacio acogerá a partir de las diez y media de la mañana a quienes quieran disfrutar de un evento deportivo, con carreras de 1.600 metros, de yeguas mayores de tres años, que comenzarán a las once y cuarto, según ha informado la página oficial del Hipódromo de la Zarzuela.

Las carreras contarán con la participación de diez aspirantes y servirán como una preparación antes del Gran Premio 85 Aniversario HZ, que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre.

También tendrá un espacio una prueba de velocidad en una carrera de 1.200 metros en línea recta como parte del Premio de Ramón Mendoza. Esta vez serán cinco participantes los que se disputarán el premio. Además, en esta ceremonia el bote de la apuesta gemela suma una cantidad de 2.000 euros.

Pero si las carreras de caballos no son lo tuyo, eso no es todo, Oktoberfest es una propuesta de ocio con cerveza, música, gastronomía (salchichas, codillo, pretzels XXL...) y postres de Alemania. Todo ello organizado en foodtrucks y con disponibilidad de parking gratuito o buses lanzadera, gratuitos también, que saldrán de la Moncloa.

Trajes alemanes tradicionales | Fuente: Pexels.

De dónde viene esta tradición

El Oktoberfest se celebra principalmente en Múnich y ciudades alemanas como Berlín, aunque otras ciudades europeas acojan durante unos días sus tradiciones como es el caso de Madrid o Londres. La tradición actualmente engloba cerveza alemana, trajes bávaros y grandes carpas, pero en su origen no fue así. La primera vez que se celebró fue el 17 de octubre de 1810 en celebración de la boda entre el que fuera el rey Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Tal y como tendrá lugar en el hipódromo, la boda duró varios días y concluyó con unas carreras de caballos. Aunque hoy en día en Múnich las celebraciones comienzan en septiembre, se sigue manteniendo el nombre original.

En Múnich, es tradicional que el primer barril de cerveza de la festividad sea abierto por el alcalde y este pronuncie la expresión alemana "O'zapft is!" —que se traduce como «¡ya está abierto!»— según recoge la página oficial del Oktoberfest.

A esta experiencia en la Zarzuela, también se le sumarán otras actividades como paseos en poni para los más pequeños, menores de 14 años con entrada gratuita, y visitas guiadas de Hipotour que permitirán conocer más de cerca cómo funcionan las carreras o el mecanismo del Hipódromo.

Si la cocina mediterránea te atrae más, este mismo domingo puedes degustarla en la zona de la Tribuna Norte del Hipódromo. La entrada de Ciao L'Aperitivo incluye acceso a las carreras, buffet, dos bebidas y música en directo. El buffet servirá pastas, ensaladas y embutidos artesanales italianos y además focaccias recién hechas de hasta tres sabores diferentes.

Las entradas ya están disponibles, y existen opciones a servicios premium. También estará abierta al público la posibilidad de entrar al Museo de Torroja.

Si no te lo quieres perder pero te quedas sin entradas, locales y bares castizos o internacionales en la capital —como Malasaña o Centro— acogen también el ambiente alemán con platos, cerveza y decoración temática. También el Colegio Alemán de Madrid celebrará el sábado 3 de octubre la festividad con una comida abierta al público, música en vivo, actividades infantiles y de entrada gratuita con inscripción previa.