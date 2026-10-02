Saber por qué falta la plantilla: Madrid financia estudios para analizar las causas del absentismo laboral

El absentismo suele medirse en días de baja, porcentajes y horas de trabajo perdidas. Pero detrás de esas cifras puede haber realidades muy distintas. Conocerlas es el primer paso para que una empresa pueda actuar sobre las causas y no limitarse a contabilizar sus efectos.

Con este objetivo, la Comunidad de Madrid ha incorporado este año los estudios de absentismo a su línea de ayudas para la promoción de la salud en el trabajo. La convocatoria permite financiar a las empresas que quieran analizar qué está detrás de las ausencias de su plantilla y utilizar esa información para adoptar medidas.

Un estudio de estas características permite cruzar datos que habitualmente se analizan por separado: turnos, puestos de trabajo, cargas laborales, antigüedad o tipos de baja. Al ponerlos en relación pueden aparecer patrones que no siempre coinciden con la primera impresión y que ayudan a localizar dónde se concentra el problema. La finalidad es pasar del dato a un diagnóstico que permita tomar decisiones con información concreta.

Del diagnóstico a la prevención

La misma línea de ayudas contempla también el desarrollo de planes de promoción de la salud en las empresas. Estos pueden incluir actuaciones relacionadas con la alimentación saludable o el fomento de la actividad física entre los trabajadores. Ambas actuaciones pueden formar parte de un mismo proceso: primero analizar qué está ocurriendo y después diseñar medidas dirigidas a las necesidades detectadas.

Los estudios de absentismo se han incorporado este año a la convocatoria ante la creciente atención que genera este fenómeno. La línea de promoción de la salud se ha convertido ya en la segunda de la convocatoria tanto por número de solicitudes como por presupuesto concedido, solo por detrás de la destinada a mejorar las condiciones materiales de los centros de trabajo.

Madrid, por debajo de la media nacional

Estas ayudas se enmarcan en la política preventiva de la Comunidad de Madrid para reducir la siniestralidad laboral. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el índice de incidencia del total de accidentes en jornada laboral en la región se situó un 24,46% por debajo del registrado en el conjunto de España. En concreto, Madrid registró 1.909 accidentes por cada 100.000 trabajadores, frente a los 2.527 del conjunto nacional.

El organismo encargado de gestionar la política preventiva de la Comunidad es el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). Su actividad abarca el asesoramiento a empresas y trabajadores, la formación, la investigación, la divulgación y la generación de conocimiento en materia de prevención, además de la gestión de estas líneas de ayudas.

"La prevención debe evolucionar al mismo ritmo que lo hacen el trabajo y las empresas. Por eso, desde la Comunidad de Madrid apostamos por la innovación, las nuevas tecnologías y la colaboración como herramientas para anticiparnos a los riesgos y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores", explica la gerente del organismo, Marina Parra.

Hasta 20.000 euros por línea

La convocatoria establece distintas condiciones de financiación en función del importe de la actuación. La Comunidad cubre el 100% de la inversión entre 1.000 y 10.000 euros y el 60% de la cantidad que supere los 10.000 euros.

No se conceden ayudas para inversiones inferiores a 1.000 euros y cada línea cuenta con un límite de 20.000 euros de subvención. Además, ningún beneficiario puede superar los 30.000 euros de ayuda en el conjunto de la convocatoria.

Pueden solicitar estas ayudas empresas y autónomos, tengan o no trabajadores a su cargo, siempre que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid y ejecuten las actuaciones subvencionadas en centros de trabajo de la región durante 2026. La convocatoria contempla otras tres líneas de actuación: condiciones de trabajo, seguridad vial laboral e investigación aplicada a la prevención.

El plazo termina el 15 de octubre

Las empresas y autónomos interesados tienen hasta el 15 de octubre para presentar sus solicitudes. El trámite se realiza a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

La convocatoria busca así que la prevención no se limite a reaccionar ante los accidentes una vez que se producen, sino que permita disponer de información para identificar riesgos y adoptar medidas antes de que se conviertan en problemas.

En el caso del absentismo, el punto de partida está en conocer qué hay detrás de las cifras: qué puestos concentran las ausencias, qué tipos de baja se repiten, cómo influyen los turnos o las cargas de trabajo y qué patrones aparecen al analizar todos esos datos conjuntamente.

La información completa de la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Para resolver dudas, el IRSST dispone además del correo irsst.subvenciones@madrid.org y del teléfono gratuito 900 713 123.