El Sindicato de Inquilinas reduce su presencia en la Puerta del Sol porque la movilización "ya no les necesita"

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado este viernes su intención de dar un paso a un lado en la acampada organizada en la Puerta del Sol. La portavoz del colectivo, Valeria Racu, ha asegurado que la movilización "ya no les necesita" como estructura para mantenerse activa, por lo que los miembros de la plataforma reducirán de forma notable su presencia en el centro de la capital a partir de este momento.

Según ha explicado la representante sindical, tras haber movilizado a más de doscientos simpatizantes en la céntrica plaza, la iniciativa ha demostrado que "se sostiene sola". En este sentido, ha destacado que la protesta ciudadana ha trascendido los límites y va "mucho más allá" de su propio colectivo, adquiriendo una dinámica independiente.

El motivo principal de este cambio de estrategia obedece a la intención de canalizar todos sus recursos hacia la preparación de una huelga general. Racu ha manifestado que el objetivo es lograr una participación "histórica y muy amplia" en torno al problema de la vivienda, para lo cual trasladarán su labor de agitación a "todos los centros de trabajo, de estudio y de salud", así como a cada barrio de la región.

Mientras tanto, otras organizaciones vinculadas a la extrema izquierda han expresado su voluntad de prolongar la ocupación del espacio público. Grupos como el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria han instado a mantener los enseres y tiendas de campaña en la calle "hasta que los sindicatos de clase pongan fecha" a un paro general. Asimismo, pretenden vincular esta acción con las huelgas del sector educativo previstas en la Comunidad de Madrid.

Ante estas propuestas, la portavoz ha evitado comprometer a su organización y ha señalado que deberá ser la propia asamblea de la acampada la que decida de manera autónoma "cuánto tiempo desea prolongarse y con qué objetivos políticos". Racu ha insistido en que en las calles confluyen multitud de asociaciones con agendas dispares, subrayando que su colectivo es "simplemente una más" en este entramado.

En su intervención, la dirigente no ha dudado en lanzar críticas al arco parlamentario, asegurando que "ocho días de poder popular han hecho más que ocho años de Gobierno progresista". Según su visión, el Congreso de los Diputados se encuentra "totalmente secuestrado por el rentismo" y por los inversores inmobiliarios, a los que responsabiliza de la situación actual del mercado.

Finalmente, Racu ha cargado tanto contra las formaciones de derecha, a las que acusa de actuar de forma "arrodillada", como contra los partidos de extrema derecha, reprochándoles el uso del malestar social para "generar discursos de odio". La plataforma concluye que la única vía de actuación es sostener "la fuerza de la calle" para forzar un cambio en el sector inmobiliario y en las políticas públicas.