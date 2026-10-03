En medio de los rumores de adelanto electoral tras la catastrófica nueva derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, el foco vuelve a las calles este sábado por la convocatoria de una manifestación hacia la plaza de Cibeles, en Madrid, por la vivienda y en otras cincuenta ciudades españolas.
Convoca la protesta el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos. Los manifestantes acudirán al centro de Madrid desde cuatro "columnas" que partirán desde la glorieta de Emilio Castelar, Atocha, el hospital de la Princesa y la Plaza de España.
La manifestación arranca a las 12 de la mañana y a ella también asistirán los acampados de Sol. Entre tanto, los convocantes pretenden ahora que se celebre una huelga general.
Las protestas continuarán este domingo en otras ciudades.
Miles de personas se encuentran ya en la plaza de Cibeles de Madrid. Las cuatro cabeceras que han salido desde distintos puntos del norte, sur, este y oeste de la capital han llegado a la céntrica plaza madrileña donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Madrid.
Por el momento no se han registrado incidentes y la manifestación se está desarrollando de manera pacífica.
Un grupo de radicales se han enfrentado a los agentes de la Policía Nacional tras finalizar la manifestación por la vivienda en Valencia. Un grupo de personas han trato de acceder al Hemisféric, uno de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se está celebrando un congreso de inversiones inmobiliarias en la que uno de los ponentes es el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Los agentes han disparado pelotas de goma de manera disuasoria para que los manifestantes se dispersaran, tras increpar a los agentes y tratar de acceder al edificio.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana de vivienda, de modelos políticos y económicos. Feijóo ha participado esta mañana en la VIII edición del Foro de La Toja, desde donde ha defenestrado el gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho unas cuantas reflexiones.
En primer lugar, ha criticado la forma de gobernar del gobierno progresista y se ha comprometido a que "España no volverá a pasar una legislatura sin presupuestos". De hecho ha asegurado que si no se aprueban, él, en caso de llegar al gobierno, cambiará la legislación para que sin cuentas, se disuelvan las cortes y se convoquen elecciones.
Feijóo además ha hablado de vivienda. Ha diferenciado "un modelo populista de un modelo reformista". Pide "reconstruir la economía y la atención a los ciudadanos" y terminar con "una espiral de deuda, de impuestos, de inflación, de salarios estancados, de falta de planificación económica y de un mercado inmobiliario roto por la falta de construcción y de una legislación propia".
El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha insistido este sábado que la solución al problema de la vivienda pasa por "construcción, construcción y construcción" y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "dejadez" en esta materia. "¿Dónde están las viviendas que ha prometido?", ha preguntado.
Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios al ser preguntado por la manifestación por la vivienda convocada este sábado en Madrid, por la que ha acusado al Gobierno central de querer "enfrentar" a los ciudadanos con los pequeños propietarios.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha ofrecido declaraciones en Madrid, antes de arrancar la marcha por la vivienda, y ha asegurado que "las calles no sientes tristeza ni desilusión" por lo que ocurrió ayer, cuando el Congreso tumbó los dos decretos, si no una "energía nueva" para seguir luchando por los derechos en materia de vivienda.
Racu ha aseverado que "ocho días de poder popular han hecho más que ocho años de gobierno progresista" y considera que el "poder ha vuelto a las calles" y adelanta que "gobierne quien gobierne" no van a permitir que no se ataje este problema.
La portavoz además ha lanzado un "aviso a navegantes": "Ahora si empieza la legislatura de la vivienda, la de que parte de las calles y lo vamos a hacer con una herramienta histórica como es la huelga general". Una huelga que quieren pactar con todos los sindicatos, asociaciones y colectivos.
En Madrid, arranca la manifestación de este sábado 3 de octubre. A las 12:00 horas han salido ya las cuatro columnas principales, cada una desde una zona diferente de Madrid.
Los organizadores han dividido la protesta en cuatro bloques territoriales.
Norte: glorieta de Emilio Castelar.
Sur: Atocha.
Este: Hospital de La Princesa.
Oeste: Plaza de España.
Y las cuatro columnas tendrán como destino la Plaza de Cibeles, donde está previsto que confluyan frente al Ayuntamiento de Madrid.
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que su partido "siempre" está sentado en una mesa y dispuesto a negociar, después de que este viernes cayeran los dos reales decretos de vivienda presentados en el Congreso, aunque ha dicho desconocer si existen negociaciones con Junts. En una entrevista en RAC1 este sábado ha reconocido que el arco parlamentario es complicado por su fragmentación y ha reivindicado que estos decretos estaban negociados y fueron apoyados por partidos diferentes.
La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú, Aina Vidal, ha defendido la idea de volver a llevar al Congreso los decretos de vivienda y de alquileres definidos que han sido recientemente derogados, el primero con los votos de PP, Vox, UPN y Junts y el segundo, además de esos partidos, también con el rechazo de PNV y Coalición Canaria. Tras la derogación de los decretos, Vidal ha cargado contra la "derecha absolutamente destructiva" que "no tiene suficiente con dejar caer a España sino que van a machacarla". "Es sadismo político", ha aseverado en declaraciones a Parlamento, de RNE.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado este sábado su respeto a las protestas por la vivienda que se suceden en España, pero ha adelantado que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general tras el rechazo a los dos decretos en el Congreso, porque eso sería "ilegal".
Desde El Grove y preguntado por la posibilidad de un paro, aunque por ahora no haya convocatoria formal, ha dejado caer un "vamos a ver" unido al aviso de que, "en caso de que fuera así, lógicamente pues nosotros tendremos que acudir donde tengamos que acudir" ante las cosas, ha dicho, que "no son legales".
Tras la desinflada protesta ante el Congreso, por la noche miles de manifestantes se congregaron en el cruce de la calle Atocha con la Puerta del Sol organizados por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS). El lema, "Acabemos con el rentismo, señalemos a todos los culpables".
La de Madrid será la principal pero habrá manifestaciones y concentraciones en otras ciudades este sábado por la mañana. Entre otras, en Valencia, Guadalajara, León, Cádiz, Santander o Gerona.
La manifestación de Madrid arranca a las 12:00 horas y concluye en Cibeles. Los acampados de Sol asistirán desde la plaza y habrá otros cuatro "puntos de encuentro", en la Glorieta Emilio Castelar, en Atocha, en el Hospital Princesa y en Plaza de España.