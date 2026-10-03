En medio de los rumores de adelanto electoral tras la catastrófica nueva derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, el foco vuelve a las calles este sábado por la convocatoria de una manifestación hacia la plaza de Cibeles, en Madrid, por la vivienda y en otras cincuenta ciudades españolas.

Convoca la protesta el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos. Los manifestantes acudirán al centro de Madrid desde cuatro "columnas" que partirán desde la glorieta de Emilio Castelar, Atocha, el hospital de la Princesa y la Plaza de España.

La manifestación arranca a las 12 de la mañana y a ella también asistirán los acampados de Sol. Entre tanto, los convocantes pretenden ahora que se celebre una huelga general.

Las protestas continuarán este domingo en otras ciudades.