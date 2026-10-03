Tensión en Madrid: la Policía blinda Sol para evitar un choque entre violentos de ultraizquierda y de ultraderecha

Unas 400 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado este sábado por la tarde frente al Banco de España, en Cibeles, convocadas por la plataforma Indignados por España. La protesta se dirigía contra la acampada instalada en la Puerta del Sol y reclamaba, según los convocantes, una vivienda "social y nacional".

La concentración ha contado con un amplio dispositivo policial que ha impedido a los manifestantes avanzar hacia Sol. Los asistentes, en su mayoría hombres jóvenes, han portado algunas banderas de España y han coreado consignas como "Viva España", "Aquí están los nacionalistas", "Esta es nuestra tierra y hay que defenderla" o "Ayudas sociales para los nacionales".

Un cordón policial separa las dos concentraciones

La intención inicial de los convocantes era desplazarse hasta las inmediaciones de la Puerta del Sol y concentrarse en la calle Alcalá, 21. Finalmente, los organizadores comunicaron a través de redes sociales el cambio de ubicación al entorno del Banco de España, donde los participantes comenzaron a reunirse alrededor de las 19:30 horas.

La Policía desplegó un dispositivo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) para evitar que la marcha pudiera continuar hacia Sol. En el recorrido entre Cibeles y la Puerta del Sol se estableció un fuerte cordón policial, con alrededor de 500 agentes, según la información facilitada sobre el dispositivo.

Los grupos juveniles de derecha continúan avanzando hacia el Puerta del Sol Madrid pic.twitter.com/BwREKZEZqP — Pan (@antony67) October 3, 2026

A la protesta se han sumado organizaciones como Núcleo Nacional y Democracia Nacional. Durante la concentración se han escuchado también consignas contra el Gobierno central, a favor de las "deportaciones masivas" y en defensa de la "soberanía nacional", además de referencias a la vivienda.

Otros grupos se concentran en Sol

Mientras se desarrollaba la concentración de Cibeles, varios cientos de personas se han reunido en la Puerta del Sol para respaldar la acampada por el derecho a la vivienda. Algunos de los grupos convocantes, entre ellos Madrid Antifascista, han llamado a "defender la acampada".

Los participantes han coreado "Aquí están los antifascistas" y esperaban la llegada de los manifestantes que se encontraban en Cibeles. El despliegue policial ha dificultado el contacto entre ambas concentraciones, aunque se han disparado pelotas de goma contra parte del grupo de ultraderecha que intentaba alcanzar la Puerta del Sol a la altura de la carrera San Jerónimo y la plaza de Canalejas.

Detenidos tres miembros de Núcleo Nacional al intentar alcanzar la acampada de Sol. Asimismo, la Policía ha disparado pelotas de goma contra dichos grupos que intentaban alcanzar Sol a la altura de la carrera San Jerónimo y la plaza de Canalejas, pic.twitter.com/IfqR3JwibU — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) October 3, 2026

Además, tres manifestantes de la concentración convocada por Indignados por España en Cibeles han sido detenidos en la calle Montera cuando intentaban llegar a la acampada de la Puerta del Sol, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Las dos protestas se han producido el mismo día en que Madrid y otras ciudades españolas han acogido movilizaciones para reclamar medidas ante la situación del mercado de la vivienda.