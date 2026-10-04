Éxito de la Cabalgata de la Hispanidad con EEUU de protagonista: miles de espectadores se dan cita en las calles de Madrid

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Cabalgata de Hispanidad 2026

La gran cabalgata de Hispanidad 2026, que ha recorrido la Gran Vía de la capital desde la Plaza de España hasta la calle de Alcalá con 15 carrozas y más de 4.500 personas, llenando de música, danza, circo y teatro esta emblemática vía ante miles de espectadores.