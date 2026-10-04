Éxito de la Cabalgata de la Hispanidad con EEUU de protagonista: miles de espectadores se dan cita en las calles de Madrid
El desfile, en el que ha estado presente Isabel Díaz Ayuso, ha recorrido la Gran Vía de Madrid con 15 carrozas y más de 4.500 participantes de 22 países.
Cabalgata de Hispanidad 2026
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido hoy a la gran cabalgata de Hispanidad 2026 y ha saludado al embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., representante del país invitado de esta edición, que conmemora el 250 aniversario de su Declaración de Independencia.
Cabalgata de Hispanidad 2026
La gran cabalgata de Hispanidad 2026, que ha recorrido la Gran Vía de la capital desde la Plaza de España hasta la calle de Alcalá con 15 carrozas y más de 4.500 personas, llenando de música, danza, circo y teatro esta emblemática vía ante miles de espectadores.
Cabalgata de Hispanidad 2026
Madrid y Miami han compartido Hispanidad con la retransmisión del desfile en directo en la Freedom Tower de la ciudad estadounidense y una conexión simultánea con la Plaza de Callao.
Cabalgata de Hispanidad 2026
Díaz Ayuso ha recordado la importancia de un evento “que sigue creciendo todos los años” y que demuestra que “los hispanos en España y en Madrid están en su casa”.
Cabalgata de Hispanidad 2026
Isabel Díaz Ayuso junto al embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.
Cabalgata de Hispanidad 2026
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a participantes de Colombia.
Cabalgata de Hispanidad 2026
Isabel Díaz Ayuso, en el desfile que ha recorrido la Gran Vía de Madrid llenando de alegría las calles de la capital durante la jornada de este domingo.
Cabalgata de Hispanidad 2026
Ayuso, junto a representantes de países como El Salvador. Además, entre las agrupaciones, una representación del Carnaval de Barranquilla y la World Street Brass Band de Nueva Orleans.
Cabalgata de Hispanidad 2026
En esta ocasión, han participado delegaciones de 22 países: España, Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, México, Guatemala, Cuba, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia, Honduras, Nicaragua y Bolivia, cuya comitiva ha sido la más numerosa, además de Puerto Rico, Guam e Islas Marianas del Norte.
Cabalgata de Hispanidad 2026
La cabalgata constituye una de las primeras grandes citas de la programación de Hispanidad 2026.