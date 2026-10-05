Almeida da luz verde a las primeras 13.300 viviendas en Valdecarros

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez agoniza por la crisis de vivienda, desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid siguen dando pasos en la dirección correcta: la de facilitar la construcción de más y más vivienda. El consistorio que lidera José Luis Martínez Almeida concede este lunes la autorización para comenzar la edificación simultánea de las primeras 13.371 viviendas en Valdecarros, marcando un punto de inflexión decisivo en el mapa urbanístico de la capital. La medida, aprobada por el Área de Obras y Equipamientos encabezada por Paloma García Romero, permite a los promotores iniciar la construcción de los inmuebles en la Etapa 1 una vez obtenidas las licencias correspondientes.

Con este paso, el gobierno municipal desbloquea la edificación inicial del principal motor del sureste madrileño, un proyecto proyectado para albergar 51.000 viviendas en su totalidad. El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luis Roca de Togores, avanzaba este pasado fin de semana la noticia, remarcando los grandes avances del desarrollo urbanístico.

Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros: "Tendremos 13.500 viviendas en marcha en la primera mitad del año que viene" https://t.co/ePG5rR2roM — Valdecarros Madrid (@MValdecarros) October 3, 2026

Un gigante urbanístico a escala metropolitana

Valdecarros no es solo el mayor de los Desarrollos del Sureste, sino una de las mayores actuaciones de regeneración urbana de Europa. Con 19 millones de metros cuadrados de superficie —una extensión comparable a la mitad del suelo urbano de Sevilla—, el ámbito acogerá a cerca de 150.000 residentes cuando alcance su pleno desarrollo.

El Plan Parcial se ha estructurado en ocho etapas diferenciadas. En la actualidad, las tres primeras se encuentran en fase de ejecución, destacando la Etapa 1 por su avanzado estado de urbanización, lo que ha facilitado la concesión inmediata de los permisos de obra residencial.

Sostenibilidad y vivienda protegida

El modelo residencial de Valdecarros destaca por un marcado compromiso social y ambiental. Más del 55% de los inmuebles proyectados contará con algún tipo de protección pública, facilitando el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

En el plano ecológico, casi el 40% del terreno se destinará a zonas verdes, garantizando que ninguna vivienda diste más de 200 metros de un parque o espacio ajardinado. El proyecto contempla la plantación de más de 110.000 árboles y la integración de 127 kilómetros de carriles ciclistas y sendas peatonales.

Avance global en el Sureste: más de 31.000 viviendas autorizadas

Con la autorización otorgada a Valdecarros, los cuatro grandes desarrollos del sureste —Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros— cuentan ya con permisos de ejecución simultánea para compaginar la obra civil con la construcción de edificios. En conjunto, estos cuatro ámbitos suman 31.525 viviendas autorizadas sobre las más de 108.000 planificadas en el cuadrante sureste de Madrid.