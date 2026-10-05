Almeida llama "farsante" a Sánchez por su maniobra con la Diputación Permanente

José Luis Martínez-Almeida ha asegurado este lunes que el adelanto electoral del 29 de noviembre no altera en absoluto la hoja de ruta del PP. "La hoja de ruta es sacar a Pedro Sánchez de presidente del Gobierno", ha sintetizado el alcalde preguntado por la prensa. "No hay mayor lastre para Madrid, para la ciudad de Madrid, para la Comunidad de Madrid que Pedro Sánchez. Todos somos conscientes de la ojeriza que nos tienen a los madrileños, por eso no nos perjudican absolutamente nada", ha añadido.

Según ha relatado el alcalde, esta mañana ha recibido con "alivio" la noticia porque ha visto en ella la "oportunidad" de que los madrileños entiendan "que necesitamos a un Gobierno que le eche una mano a Madrid y no nos eche una mano al cuello como hace Sánchez".

Almeida ha centrado parte de su respuesta en lo ocurrido el viernes en el Congreso y en el papel que puede asumir ahora la Diputación Permanente. "Si tú quieres darle la voz al pueblo, ¿por qué se la vas a quitar mañana?", ha planteado, en referencia a la posibilidad de que los decretos de vivienda que no salieron adelante en el Pleno vuelvan a tramitarse en este órgano durante el periodo electoral.

El edil ha advertido que aunque Sánchez ha sostenido en su anuncio que lo ocurrido en el Congreso le obligaba a dar la palabra a los ciudadanos, al mismo tiempo se la estaría dando a la Diputación Permanente "donde él tiene una mayoría que no es la del Pleno del Congreso". "Para mí es escandaloso", ha denunciado.

Es por eso que el alcalde ha calificado a Sánchez de "farsante" y ha rechazado que las elecciones deban convertirse únicamente en un debate sobre vivienda. "Vivienda y Sánchez son incompatibles", ha llegado a afirmar.

"Aparte de que él quiera debatir sobre vivienda, ¿vamos a permitir que vuelva Sánchez y su banda, que vuelvan los Koldos, los Ábalos, los Cerdanes, los Zapatero a saquear España como han saqueado en los últimos ocho años? ¿Que vuelvan a invadirnos como han hecho con Ceuta, pretende que nos olvidemos de eso? ¿Pretende que nos olvidemos de Adamuz? ¿Pretende que nos olvidemos de cómo salió por patas de Paiporta, de cómo le dijo a los valencianos 'si queréis ayuda la tenéis que pedir', de eso va a pretender que nos olvidemos? No, no sólo es vivienda o Sánchez", ha enumerado.

Volviendo al papel que puede tener Madrid en las próximas elecciones, Almeida ha querido mandar un mensaje a los madrileños: "Sánchez no nos tiene tanta manía de manera artificial, nos tiene tanta manía porque sabe que somos el modelo contrapuesto, porque sabe que aquí donde aplicamos nuestras políticas son exactamente lo contrario de lo que él pretende y por tanto hay que decirle a los madrileños que si alguien tiene que dar un mensaje a Sánchez es desde aquí, desde Madrid y un mensaje de 'Sánchez se acabó, ya no hay más Sánchez'".

Con todo, el alcalde se ha mostrado convencido de que el PP ganará las elecciones en la Comunidad de Madrid "por una amplia ventaja", aunque ha pedido "no conformarse" y movilizar hasta el último voto. "No va a sobrar un solo voto, ni uno solo. A cada voto al Partido Popular, fin del sanchismo", ha remarcado.