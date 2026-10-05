Aplausos en un acto de Ayuso en el Palace al recibir la noticia del adelanto electoral: "Estamos preparados"

Con más de 15 minutos de retraso ha comenzado en el Hotel Palace de Madrid el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, con Isabel Díaz Ayuso de protagonista en esta ocasión.

Y es que minutos antes de que diera comienzo, desde Moncloa se avisó de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecería a las 9:00 horas. La posibilidad de un adelanto electoral cogió fuerza a última hora de este domingo cuando los medios de la órbita del Ejecutivo aseguraron que esta era la decisión finalmente tomada.

Fue el presidete de este foro, José Luis Rodríguez, el encargado de dar la noticia. "Hoy tenemos el honor de recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella vuelve tan sólo unos minutos después de que el presidente del Gobierno haya anunciado la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre". No había conseguido terminar la frases cuando la sala del emblemático hotel ha roto a aplaudir.

Después, Ayuso ha valorado el anuncio. "Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas no se sabe de qué tipo de progreso, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en La Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".

Para la presidenta, "lo que deberíamos entender es que no somos solo nosotros los que necesitamos apoyo y que no son nuestros intereses los únicos que ahora mismo están en juego porque estamos hablando del futuro de los hijos y de los nietos de todas esas personas que nos deis apoyo. Nos duele profundamente como España está siendo pisoteada y está siendo devastada a gran velocidad".

"Y si esto no lo remediamos a tiempo, y hoy se abre la gran oportunidad nuevamente, las nuevas generaciones no van a heredar nada de lo que nosotros hemos conocido ni van a conocer ni vivir en el país alegre y esforzado que nosotros hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y lo peor es que van a recibir aquello que desde el Gobierno de La Moncloa han estado denodadamente provocando en estos años, que es un país agraviado, atrapado en los agravios, en las tensiones, enfrentados y todo por el todo desastrado España".

La presidenta ha señalado también que "esto es otra vez una vieja batalla entre comunismo o libertad y se va a librar ahora en las urnas y, por tanto, estamos preparados. No solo estamos preparados, es que ya sabemos de qué va toda esta gran farsa":