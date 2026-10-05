Así será la campaña de vacunación de la gripe en Madrid: quién puede vacunarse y desde cuándo

La Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes la campaña de vacunación contra la gripe 2026/2027, que incorpora este año a los niños de 6 meses a 7 años. La región ha adquirido 1,79 millones de dosis, 190.000 más que en la temporada anterior, y durante las dos primeras semanas se priorizará a las personas más vulnerables.

La campaña se prolongará hasta el 31 de enero, salvo que la situación epidemiológica obligue a modificar el calendario. Desde este lunes también pueden recibir la vacunación conjunta frente a la gripe y el Covid las personas mayores de 70 años y quienes tengan condiciones de riesgo.

La vacunación infantil se amplía hasta los 7 años

La principal novedad de esta campaña es la ampliación de la vacunación antigripal a los menores de entre 5 y 7 años, además de los niños de 6 meses a 4 años que ya estaban incluidos en la campaña anterior.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha explicado que la decisión responde a que se ha observado una mayor incidencia de gripe en estas edades. La vacunación busca proteger a los propios menores y también reducir la transmisión dentro de sus familias.

A partir del 19 de octubre, la campaña se extenderá al resto de grupos para los que está indicada la inmunización, entre ellos embarazadas, personas con patologías crónicas cardiovasculares, respiratorias o renales, diabéticos, cuidadores de personas vulnerables y fumadores.

Más de un millón y medio de dosis

La Dirección General de Salud Pública ha adquirido 1.790.000 dosis de vacuna antigripal, con una inversión superior a 19 millones de euros. Del total, 1.117.000 corresponden a vacuna adyuvada para personas de 60 años o más; 540.000 a vacuna inactivada estándar para personas de 8 a 59 años con condiciones de riesgo y menores de entre 6 meses y 2 años; y 130.000 a vacuna intranasal para niños de entre 2 y 7 años.

La Comunidad de Madrid se ha marcado como objetivo alcanzar o superar una cobertura del 75% en mayores de 60 años y embarazadas, y del 60% entre el personal sanitario y sociosanitario y la población infantil. La temporada pasada la cobertura alcanzó el 65% entre los mayores de 65 años, el 45% en la población pediátrica y el 60% entre las embarazadas.

Vacunación conjunta contra la gripe y el Covid

Los mayores de 70 años y las personas con condiciones de riesgo pueden recibir desde este lunes las vacunas contra la gripe y el Covid de forma conjunta. Las dosis frente al Covid están adaptadas a la subvariante XFG, siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales.

La viceconsejera de Sanidad ha señalado que la Comunidad de Madrid registra actualmente niveles de gripe inferiores a los de la temporada 2025/2026. Según ha explicado, la incidencia suele comenzar a aumentar a finales de septiembre y este año se prevé que los picos se produzcan a principios de noviembre.

Dónde se puede recibir la vacuna

La campaña se desarrolla en unos 850 centros de salud y consultorios del Servicio Madrileño de Salud, además de hospitales públicos y privados, Centros Municipales de Salud Comunitaria del Ayuntamiento de Madrid, centros médicos privados acreditados y el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid. También participan residencias de mayores y otras instituciones.

Para solicitar la vacunación gratuita en Atención Primaria se puede pedir cita presencialmente en el centro de salud, por teléfono, en los quioscos digitales o a través de las aplicaciones Tarjeta Sanitaria Virtual y Cita Sanitaria y de la página web de la Comunidad de Madrid.

En el caso de la vacunación conjunta contra gripe y Covid, también se ofrece en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, hospitales públicos para pacientes con condiciones de riesgo, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, residencias y determinados servicios de prevención de riesgos laborales.