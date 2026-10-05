Ayuso augura la "campaña más sucia": "Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo"

Isabel Díaz Ayuso recuperó la pasada semana, durante una entrevista concedida a Horizonte [Cuatro], el lema de campaña "comunismo o libertad". Y este lunes, tras el anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez de convocatoria electoral el próximo 29 de noviembre, volvió a traerlo a colación ante el augurio de la "campaña más sucia y desmedida que hayamos vivido porque va con todo este hombre".

Y va con todo porque, según la presidenta madrileña, "hoy no tiene nada que hacer, electoralmente sabe que en este país, si no es con nuevos señuelos y retorciendo todo, tampoco". Pedro Sánchez "está acabado; de hecho, hoy se ha rendido ante España y ha dicho no puedo más".

En este escenario, la jefa del Ejecutivo autonómico alertó de trampas y triquiñuelas que pueda pergeñar para tratar de revertir el resultado electoral. En este sentido, Ayuso pidió "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

La presidenta quiere que continúe en suspenso la aplicación de la ley de nietos decretada por el Tribunal Supremo, con la que Sánchez buscaba hinchar los censos. "Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo está muy pendiente de posible adulteración de censos, de este proceso y, por tanto, daremos todas las batallas en defensa de la democracia", dijo, aunque lamentó que "tengamos que estar con estas dudas" en uno de los sistemas más garantes que existía. Que ahora existan dudas "demuestra", para Ayuso, "hasta dónde hemos llegado en España y a lo que nos hemos llegado a acostumbrar. Siete escándalos diarios hacen que al final uno pierda el criterio y que se acostumbre a esa decadencia que, insisto, es infecciosa como pocas cosas".

"Es el momento de que todo el mundo dé un paso adelante y se manifieste de una vez por todas donde tenemos que hacerlo en un Estado de derecho todavía, que es en las urnas y de una vez por todas cambiar esto. Y ya no se trata de izquierda o derecha, esto se trata de o democracia o Sánchez o comunismo o libertad. Estamos ya en unas horas decisivas para España".