Doble parricidio en Madrid: mata a su padres a golpes con una mancuerna en Cuatro Vientos

El crimen ha acontecido esta pasada madrugada en Madrid. Un hombre de 36 años ha sido detenido tras haber acabado presuntamente con la vida de sus padres, ambos de 75 años, en la vivienda familiar situada en el Paseo de Húsares.

Según los primeros datos de la investigación, el individuo habría utilizado una mancuerna de gimnasio para golpear mortalmente a las víctimas en el interior del inmueble. El suceso ha tenido lugar en torno a las 4:40 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso y han encontrado al matrimonio muerto, con signos de violencia, en su vivienda del número 12 de la citada calle. El SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid ha confirmado el fallecimiento en redes.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento en un domicilio, de un hombre y una mujer de avanzada edad, que presentaban signos de violencia producidos por el objeto contundente. 📍Paseo Húsares, Madrid. La @policia investiga las circunstancias de este suceso. pic.twitter.com/pRhTaPLxUk — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 5, 2026

Intervención policial y asalto a la vivienda

Tras cometer el doble parricidio, el agresor se ha atrincherado en el domicilio, rechazando salir y bloqueando el acceso a las fuerzas de seguridad. Ante la gravedad de la situación y el riesgo existente, los efectivos de la Policía Nacional desplegados en la zona han tenido que irrumpir por la fuerza en la vivienda rompiendo la puerta de entrada.

Una vez en el interior, los agentes han logrado neutralizar y reducir al individuo mediante el uso de una pistola táser. El detenido se encuentra bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. La pareja había nacido uno en 1954 y el otro en 1957.