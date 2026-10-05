El delegado del Gobierno cancela tres reuniones con vecinos y Almeida estalla: "Todo menos trabajar"

José Luis Martínez-Almeida ha acusado este lunes al delegado del Gobierno de cancelar tres reuniones ya fijadas con vecinos de Parque Paraíso, Lavapiés y Puente de Vallecas y ha cuestionado que pueda alegarse la carga de trabajo para suspenderlas cuando, según el alcalde, tampoco está actuando ante otros problemas como la acampada de Sol. "Todo menos trabajar por los ciudadanos", le ha reprochado.

El edil ha defendido que estas tres citas, que el delegado cerró "unilateralmente", "no son incompatibles con el trabajo que pueda tener el delegado del Gobierno" y ha criticado que, tras levantarlas, Francisco Martín no haya puesto una nueva fecha.

Durante su visita al parque Benedicto XVI, Almeida ha recordado que Martín llevaba meses reclamando esas reuniones, fruto de las quejas de los vecinos por la inseguridad de esas zonas, y que finalmente las ha cancelado también "unilateralmente", sin explicar por qué.

"Pero solo quiere la foto. Y esto es un mensaje a los vecinos del Parque Paraíso, que se olviden de que el delegado del Gobierno vaya a mover un solo dedo por ellos. A los vecinos de Lavapiés, que se olviden que vaya a tomar una decisión y a los vecinos de Puente Vallecas, que ya ve lo que le interesa al delegado del Gobierno y al Partido Socialista el sur de la ciudad", ha añadido.

Esa misma acusación la ha llevado a su vez a la gestión de la acampada de Sol. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado la medida cautelarísima solicitada para ordenar su desalojo inmediato y haya convocado a las partes el día 7, Almeida ha reclamado que las tiendas se levanten y ha cuestionado que la protesta se haya extendido ya a las calles próximas "sin que el delegado del Gobierno mueva un solo dedo" y "sin que permita a la Policía Nacional actuar".

El alcalde ha incidido en que esta falta de respuestas está afectando a los comerciantes de Sol, Carmen, Preciados, Arenal y Montera. "No sé a qué juega el delegado del Gobierno, no sé qué es lo que espera, no sé si es el que pretende asaltar las calles", ha señalado, antes de reclamarle que proteja la "libre convivencia y el orden público".

Almeida también ha puesto como ejemplo un cartel visto en la propia acampada que pide que no se circule por la zona durante determinadas horas. Su reacción ha sido tajante: "¿Quién se creen para determinar si una persona puede pasar o no puede pasar por ahí? Pero ¿hasta qué punto estamos llegando? Esa es la ciudad que estamos viviendo en estos momentos gracias al delegado del Gobierno".

Volviendo a Martín, ha resumido: "Lo que le gusta es la foto y lo que le gusta es la proclama. Pero lo solucionar los problemas de los ciudadanos y en este caso aquí en el distrito de San Blas de Parque Paraíso le da absolutamente igual. Dejación de funciones con la acampada de Sol, dejación de funciones con el parque del Paraíso, con Lavapiés y con Puente de Vallecas".