Hispanidad 2026: Yatra, Carlos Baute y Marta Sánchez protagonizan 11 días de cultura en más de 70 espacios de Madrid

Madrid volverá a convertirse en octubre en punto de encuentro de artistas, tradiciones y culturas de ambos lados del Atlántico. Hispanidad 2026 ya tiene su programación completa: más de 200 actividades repartidas por más de 70 espacios de la capital y otros puntos de la Comunidad entre el 2 y el 12 de octubre.

Bajo el lema "Todos los acentos del español caben en Madrid", la sexta edición reunirá a artistas de 23 nacionalidades y tendrá a Estados Unidos como país invitado, coincidiendo con el 250 aniversario de su independencia. Música, danza, teatro, folclore, cine, gastronomía y exposiciones tomarán durante once días plazas, museos, teatros y calles de Madrid.

Una cabalgata con 15 carrozas

Una de las primeras grandes citas será la Cabalgata de la Hispanidad, que el domingo 4 de octubre recorrerá la Gran Vía desde las 18:00 horas. El desfile contará con delegaciones de 23 nacionalidades y 15 carrozas, en un espectáculo de unión entre culturas, celebrando la identidad de los pueblos hispanos a través de la fiesta, la danza, la música, el circo, el rito, la expresión y manifestaciones artísticas.

La música volverá a ser uno de los grandes reclamos de la programación. Plaza de España, Puerta del Sol y Plaza Mayor concentrarán buena parte de los conciertos y espectáculos, con propuestas que irán desde el jazz latino hasta el pop, los ritmos urbanos, la música clásica o el folclore.

Sebastián Yatra.

La Plaza de España reunirá a tres de los nombres más conocidos de esta edición. Sebastián Yatra actuará el 10 de octubre a las 20:30 horas; Marta Sánchez celebrará sus 40 años de carrera el 11 de octubre a las 13:00 horas, y Carlos Baute pondrá el broche musical al Día de la Hispanidad el 12 de octubre a las 20:00 horas. Los tres conciertos serán gratuitos. El escenario contará además con La Santa Cecilia, Aterciopelados, Nat Simons, Tipa Tipo y Los Cumbia Stars.

En la Puerta del Sol pasarán por el escenario Lin Cortés, Patax, Los Nikis de la Pradera, 091 y Comandante Twin, junto a La Chica, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk. También habrá espacio para la danza de la mano de los conservatorios profesionales Mariemma, Carmen Amaya y Fortea.

Los Nikis de la Pradera.

La Plaza Mayor reunirá a artistas como Arturo Sandoval, Xenia Rubinos y Tori Sparks, además de Santi Comet, Ibérica Suite Jazz y la Orcam. El programa incluye también 'De Broadway a la Gran Vía. Homenaje a Jaime Azpilicueta', 'De Nina Simone a La Paquera' y un homenaje a los pioneros madrileños del pop.

El flamenco tendrá su propia cita con la Gala Estrellas del Flamenco, el nuevo espectáculo que el Corral de la Morería estrenará durante Hispanidad.

Estados Unidos, protagonista de esta edición

El país invitado tendrá una presencia especial a través de exposiciones, conferencias, cine y música. Entre las propuestas destaca "1776-We The Hispanics", con una exposición en la Puerta del Sol y un ciclo de conferencias en la Real Casa de Correos.

La programación incluirá también el ciclo Cine y Flamenco, dedicado a la presencia de Carmen Amaya y Antonio el Bailarín en Estados Unidos; una jornada sobre coleccionismo de arte español con el Meadows Museum de Dallas; y el foro 'Tradición Jurídica Hispánica. Cultura, identidad y retos en el siglo XXI'.

El Colegio de Ingenieros de Caminos acogerá una jornada sobre la ingeniería en el 250 aniversario de la independencia estadounidense, mientras que el Real Jardín Botánico ofrecerá un itinerario sobre las plantas tintóreas llegadas de América. La NFL también participará con una iniciativa dedicada a la cultura vinculada al fútbol americano.

La mirada hacia Estados Unidos se completará con exposiciones como "Retratar el mestizaje: Las series de castas en la América del siglo XVIII", en la Casa Museo Lope de Vega, y "La Huella Estadounidense en Madrid: el retrato de George Washington", en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Planes para toda la familia

La programación se extenderá también a los espacios culturales de la Comunidad. La compañía Kor'sia llevará The Cave a las murallas árabes de la Galería de las Colecciones Reales, mientras que La Venidera presentará Lo que ya fueron otros en el Museo del Traje. Larumbe Danza celebrará su 30 aniversario en el Teatro Municipal de Coslada.

Para las familias habrá propuestas de clown, títeres, circo, acrobacias, gigantes, cabezudos y pasacalles en espacios como el Parque de Santander y los Jardines del Palacio de Vista Alegre. Los Teatros del Canal y el Teatro de La Abadía completarán la oferta con espectáculos como Nascencia, del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, el Ferial de Calaveras y el XXVIII Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid.

Hispanidad llegará además a Alcalá de Henares con la Semana del Español, mientras que otros escenarios de la región acogerán exposiciones, conciertos y actividades relacionadas con la cultura hispana.

El programa culminará el 12 de octubre con el tradicional espectáculo piromusical en la Plaza de Cibeles. Será el cierre de once días de programación que en 2025 reunió a más de 900.000 personas y que este año vuelve a llevar a las calles de Madrid una amplia representación de la cultura en español.