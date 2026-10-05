La acampada seguirá en Sol: el TJM rechaza las medidas solicitadas por Ayuso

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunanl Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid acerca del desalojo de la acampada de la Puerta Sol y acuerda abrir pieza separada para la tramitación de estas actuaciones por la vía ordinaria del artículo 131 de la LJCA.

El Gobierno madrileño interpuso su recurso el pasado jueves por la mañana, cuando el plazo para decidir las cautelarísimas empezó a contar, pero el viernes la jueza del juzgado contencioso-administrativo número 14 de Madrid elevó el procedimiento al TSJM, por lo que dicho plazo volvió a contar desde cero.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso se había pronunciado al respecto unos minutos antes, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, en el hotel Palace de Madrid. Desde allí, había dicho que esperaba el TSJM fallara "a favor de la cordura y de la ley", y había vuelto a denunciar los "actos vandálicos" que se han perpetrado contra elementos protegido como la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

Igualmente, había lamentado el daño patrimonial, reputacional y económico causado "a todo el distrito Centro" de la capital. Además, Ayuso había cargado contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y contra los delegados del Ejecutivo de Pedro Sánchez en general, que "solo desestabilizan a los gobiernos autonómicos" y son elegidos, según ella, "por su capacidad para hacer el mal". "Ha quedado claro que, en el sanchismo, solo crecen los inútiles".

Así, esperaba que "haya consecuencias legales" por la acampada instalada en la Puerta del Sol, que "hace mucho que tendría que haber sido desalojada", y subrayaba que "la ley de la selva no puede salir gratuitamente". "No hay derecho a ocupar ilegalmente para uso privativo un espacio como este, una plaza que es de todos los ciudadanos".