Madrid rebaja el ITP y el AJD para los jóvenes que compren vivienda: así serán los nuevos impuestos desde 2027

La Comunidad de Madrid prepara una nueva rebaja fiscal para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Isabel Díaz Ayuso anunció este lunes dos nuevas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero y que supondrán un ahorro estimado de 116 millones de euros al año.

La principal novedad afecta a la compra de vivienda de segunda mano. El Gobierno regional creará un tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 4% para los menores de 40 años que adquieran su vivienda habitual, frente al 6% que se aplica actualmente. La medida se aplicará a inmuebles cuyo precio no supere los 450.000 euros y, según las estimaciones de la Comunidad, alcanzará a unos 40.000 madrileños, con un ahorro medio cercano a los 3.000 euros por persona.

La segunda rebaja se dirige a quienes opten por vivienda nueva. En este caso, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) pasará del 0,75% al 0,4%. La Comunidad calcula que beneficiará a unos 4.200 jóvenes y supondrá un ahorro conjunto de 2,1 millones de euros al año.

Ambas medidas se incorporarán al proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno está prevista para este mes de octubre. Con ellas, el Ejecutivo de Ayuso pretende equiparar la fiscalidad de los jóvenes menores de 40 años con la que ya disfrutan las familias numerosas en la región.

En el caso de la vivienda usada, la rebaja permitirá reducir en un tercio la cuota que deben afrontar los compradores. Así, para una vivienda de 300.000 euros, el impuesto quedaría en 12.000 euros con el nuevo tipo del 4%. La Comunidad contrapone esta cifra a los 30.000 euros que, según sus datos, se pagarían por una operación similar en Cataluña.

El anuncio se suma a una estrategia fiscal que el Gobierno madrileño presenta como una de sus principales herramientas para favorecer el acceso a la vivienda. Desde 2019, la Comunidad ha aprobado 35 rebajas de impuestos, con otras cuatro previstas, que han supuesto un ahorro acumulado de 47.761 millones de euros para los madrileños.

La vivienda ocupa un lugar destacado dentro de ese paquete. Entre las medidas ya aprobadas figuran deducciones para jóvenes que alquilan una vivienda habitual, incentivos para propietarios que saquen al mercado viviendas vacías, rebajas vinculadas a la compra o rehabilitación de vivienda habitual y beneficios fiscales específicos para quienes se trasladan a pequeños municipios.

También se han establecido bonificaciones del 100% en determinados impuestos para la adquisición de vivienda habitual en municipios pequeños, además de mejoras en las bonificaciones de Sucesiones y Donaciones.

Con las nuevas medidas anunciadas este lunes, el Ejecutivo regional vuelve a situar la reducción de impuestos como una de sus principales recetas ante las dificultades de acceso a la vivienda. Las dos nuevas rebajas comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027 y quedarán vinculadas a las cuentas regionales del próximo ejercicio.