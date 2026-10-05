Madrid recuerda las víctimas del atentado de ETA en la plaza de la República Dominicana

Este lunes ha tenido lugar en la capital la inauguración de la exposición Guardia Civil. Plaza de la República Dominicana. 12 vidas, una herida permanente, organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo, que busca rendir homenaje a los 12 guardias civiles asesinados y los heridos en el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA el 14 de julio de 1986 en la plaza de la República Dominicana de Madrid.

También se pretende poner de manifiesto el daño permanente causado a las familias de las víctimas, así como sensibilizar a las nuevas generaciones fomentando una reflexión sobre el impacto que ha tenido el terrorismo en la sociedad española.

A través de fotografías, gráficos, testimonios, documentos y recuerdos, la muestra propone un recorrido pedagógico que recupera los nombres y rostros detrás de la tragedia. A su vez, se aborda la actuación de la organización terrorista en Madrid, llevada a cabo, por una parte, por el denominado "comando Argala", formado por ciudadanos franceses, y por otra por distintos miembros del "comando Madrid".

La ciudad se convirtió en un objetivo estratégico para los etarras a causa de su condición de centro político del Estado. De hecho, entre 1985 y 1988, ETA ejecutó una campaña de presión contra el Gobierno de España centrando sus ataques en la Guardia Civil en Madrid. La ofensiva comenzó el 9 de septiembre de 1985 en la plaza de la República Argentina, donde un artefacto activado por radiocontrol estalló al paso de un autobús de la Guardia Civil, hirió a 16 agentes y mató a un ciudadano estadounidense.

El día del atentado

El año 1986 fue el más trágico de esta campaña, con 22 víctimas mortales. El 25 de abril, un coche bomba en la calle Juan Bravo asesinó a cinco guardias civiles. Apenas tres meses después, el 14 de julio, la banda perpetró su mayor masacre en la capital: el atentado de la plaza de la República Dominicana.

Sobre las 7:45 de la mañana, una furgoneta bomba cargada con alrededor de 35 kilos de explosivo fue detonada al paso de un convoy de tres vehículos oficiales del Cuerpo, que trasladaba a 73 guardias civiles. Después de haberlo intentado en cinco ocasiones, los terroristas lograron su objetivo: doce agentes de entre 19 y 26 años murieron en el acto o fallecieron poco después a causa de las heridas, y sesenta personas, guardias civiles, trabajadores y transeúntes, resultaron heridas, algunas de gravedad.

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El ataque, asimismo, motivó que unas 80 personas vivieran una experiencia traumática, la cual en muchos casos les dejó secuelas permanentes. La brutalidad de la explosión provocó que siete agentes tuvieran que abandonar su profesión por lesiones irreversibles, como amputaciones, pérdida de visión, sordera profunda o cuadros de epilepsia traumática.

Detenciones tras la masacre

La investigación policial para localizar a los integrantes del grupo asesino se prolongó durante meses. El primer gran golpe se produjo la madrugada del viernes 16 de enero de 1987, cuando la Policía asaltó el piso franco de la calle de Río Ulla en Madrid, una operación que permitió la detención de figuras clave como Antonio Troitiño, José Ignacio de Juana Chaos o Esteban Esteban Nieto.

Otra integrante del operativo, Inés del Río, fue capturada el 7 de julio de 1987 en un hotel de Zaragoza. Poco después, el dirigente de ETA Santiago Arróspide Sarasola, conocido como Santi Potros, fue detenido en Anglet (Francia) por la Gendarmería Nacional. Años más tarde, Idoya López Riaño, alias la Tigresa, fue detenida en Francia en agosto de 1994.

Finalmente, Juan Manuel Soares Gamboa, tras varios años en la República Dominicana, decidió entregarse voluntariamente a las autoridades españolas en julio de 1995, colaborando posteriormente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.

Otros homenajes

Casi veintidós años después del atentado, el 17 de mayo de 2008, se inauguró en la plaza de la República Dominicana un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo. Igualmente, la Dirección General de la Guardia Civil estableció en 2023 la fecha del 14 de julio como el 'Día de la memoria y recuerdo a las víctimas del terrorismo en la Guardia Civil', en recuerdo del ataque.

Desde la fundación sostienen que el proyecto "se fundamenta en el compromiso con la verdad, la justicia y la memoria como pilares esenciales para la construcción de una convivencia democrática libre de violencia". "Recordar es un acto de responsabilidad colectiva, y esta exposición aspira a ser un espacio de memoria viva que dignifique a quienes perdieron la vida o quedaron lesionados", añaden.