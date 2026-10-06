Así será la nueva Gran Vía del Sureste: un eje verde de 13 kilómetros comparable a la Castellana

José Luis Martínez-Almeida ha visitado este martes el Ensanche de Vallecas para conocer de cerca las obras que el Ayuntamiento de Madrid está ejecutando entre la avenida de las Suertes y la glorieta situada junto a la A-3. Se trata de la denominada y futura Gran Vía del Sureste. Allí, el alcalde ha mantenido un encuentro con representantes de las juntas de compensación de los desarrollos del sureste.

La actuación, que está previsto que se prolongue hasta la primavera de 2028, culminará con un gran eje verde de 13,7 kilómetros que conectará Valdecarros, el Ensanche de Vallecas, Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros. La idea del Consistorio es que esta infraestructura funcione como un elemento "vertebrador" del sureste madrileño, con una dimensión territorial comparable al papel que desempeña el paseo de la Castellana en el centro de la capital.

El cambio será especialmente visible en el tramo que ahora se está remodelando. Una vía concebida actualmente para soportar una elevada capacidad de tráfico dará paso a un espacio urbano pensado para caminar, pedalear y utilizar el transporte público. También se urbanizará un gran espacio terrizo que actualmente permanece sin uso.

Las obras incluirán también el novedoso sistema de Bus Rapid Transit (BRT), con un carril exclusivo en cada sentido. Este servicio conectará los distintos desarrollos del sureste. La nueva sección de la avenida incorporará además carriles bici segregados en ambas márgenes, nuevas aceras, zonas de aparcamiento y carriles para el tráfico general.

Según ha destacado Almeida, la obra también incluirá un gran bulevar de más de 21.000 metros cuadrados, con 37,6 metros de ancho y 560 metros de longitud. El espacio contará con áreas infantiles, zonas biosaludables y de calistenia, lugares de descanso y espacios destinados al ocio y al paseo.

La Gran Vía del Sureste será un gran eje verde de 13,7 kilómetros que conectará los seis desarrollos del sureste de Madrid. Damos el primer paso en el Ensanche de Vallecas, transformando esta vía en un gran bulevar con carriles bici, espacios de ocio y paseo y carriles… pic.twitter.com/iJFUaaE7Rx — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 6, 2026

Se creará en paralelo una fuente ornamental de unos 180 metros cuadrados, equipada con juegos de agua e iluminación integrada, además de nuevo mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

El Ayuntamiento prevé plantar en todo este espacio 875 nuevos árboles y jardines de alta densidad y diversidad vegetal. A ello se sumarán sistemas urbanos de drenaje sostenible y un nuevo alumbrado led de alta eficiencia energética.