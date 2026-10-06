Ayuso emprenderá acciones legales contra el Gobierno si aprueba los decretos de vivienda en la Diputación Permanente

Gobierno regional estudiará "detenidamente" los nuevos decretos aprobados en Consejo de Ministros sobre vivienda y que utilizará todos los instrumentos jurídicos a su alcance para preservar la seguridad jurídica, la propiedad privada, el libre mercado y la Constitución.

"Les anuncio que vamos a estudiar detenidamente el texto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y, si finalmente se convalida con algún tipo de trampa como llevarlo a la Diputación Permanente a espaldas de la Cámara, del sentido común y la propia Constitución, vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para preservar la propiedad privada, el libre mercado, el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la Constitución", dijo Ayuso durante su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

La artimaña llevada a cabo por el presidente del Gobierno ha sido presentar pequeñas modificaciones a los textos rechazados por el Congreso de los Diputados hace menos de una semana, pero él mismo ha reconocido en rueda de prensa que los decretos son esencialmente los mismos que la Cámara Baja rechazó. Tampoco han variado las razones para hacerlo – es necesario para la aprobación en la Diputación Permanente que concurra una urgente necesidad-. De esta manera, Pedro Sánchez estaría colocando al Gobierno por encima del Parlamento.

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