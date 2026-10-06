César, el parricida sobre el que Macarena Olona ya avisó: "El Modelo Bukele es la alternativa"

César Goday, ingeniero forestal de 36 años, mató a sus padres usando presuntamente una mancuerna de gimnasio.

La tragedia comenzó a fraguarse sobre las cuatro de la madrugada de este pasado lunes en la casa familiar de las víctimas, un capitán de navío de la Armada retirado y exsubdirector del Museo Naval, de 72 años, y su esposa, de 69. Su hijo, el propio agresor, telefoneó al 091. Mostrando un nerviosismo extremo, entre gritos e insultos hacia los operadores, ordenó a la Policía que acudiera al domicilio. Algunos agentes llegaron incluso a escuchar las peticiones de auxilio de su madre. Y al parecer, el padre logró contactar con los servicios de emergencia advirtiendo de la masacre. También los vecinos, alertados por los estruendos y las llamadas de socorro, avisaron a la Policía.

Una vez en la vivienda, los efectivos policiales desplazados se vieron obligados a derribar la puerta con un ariete. En el interior hallaron la escena del crimen. El nivel de enajenación del arrestado era tal que llegó a gritar a los agentes: "Soy un asesino cojonudo, he matado a mis padres". Según el relato aportado por el diario El Mundo, César creyó que los policías eran youtubers retransmitiendo el asesinato en directo. Finalmente fue reducido con una pistola táser. Después llegó el turno de los sanitarios del Summa 112, que no pudieron más que certificar el fallecimiento de ambos progenitores debido a las severas lesiones en la cabeza.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento en un domicilio, de un hombre y una mujer de avanzada edad, que presentaban signos de violencia producidos por el objeto contundente. 📍Paseo Húsares, Madrid. La @policia investiga las circunstancias de este suceso. pic.twitter.com/pRhTaPLxUk — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 5, 2026

Un antecedente en Badajoz y la excarcelación en 2025

En agosto de 2024, César ya fue protagonista de un grave suceso en Fregenal de la Sierra (Badajoz), municipio originario de la familia. En aquella ocasión, paseó con un cuchillo jamonero amenazando a viandantes y enfrentándose a la Guardia Civil al grito de "no tengo miedo a la muerte".

Tras acorralar a su pareja y a su cuñado, se atrincheró durante más de tres horas en la vivienda familiar amenazando con decapitar a sus padres. Aquel incidente concluyó sin heridos gracias a la mediación de los negociadores de la Benemérita y de sus propios progenitores, quienes lograron calmarle. El juez decretó entonces su ingreso en prisión provisional imputado por hasta cinco delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa y amenazas en el ámbito familiar. Sin embargo, en junio de 2025 quedó en libertad tras estimar el magistrado que la pareja no había ratificado denuncia y comprobarse que el tratamiento farmacológico le había devuelto la estabilidad psicológica.

En este punto, Macarena Olona, que ya difundió en la red social X el vídeo de este suceso, ha reabierto el debate con una publicación en la que denuncia las fallas del sistema judicial tras la puesta en libertad del homicida en junio de 2025.

El sujeto del video que publiqué hace 2 años, el que amenaza con el cuchillo al Guardia Civil, ha asesinado brutalmente a sus padres con una mancuerna de gimnasio. En 2024 fue detenido acusado de cinco delitos, incluido homicidio en grado de tentativa y atentado contra la… https://t.co/x1C26GBM9P — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 5, 2026

La exdirigente de VOX ha propuesto de forma explícita la adopción del "modelo Bukele" como única vía para priorizar la seguridad ciudadana. Una referencia a un sistema tan mediático como polémico, donde el concepto de la presunción de inocencia ha quedado expuesto.

En custodia hospitalaria a la espera de valoración judicial

Debido a su profundo estado de inestabilidad mental tras el arresto, el detenido no pudo ser conducido a dependencias policiales y fue ingresado directamente en la planta psiquiátrica de un hospital madrileño, donde permanece bajo estricta custodia. Las diligencias judiciales deberán determinar ahora si el agresor actuó con plena conciencia o si padecía un brote psicótico violento que anulara sus facultades volitivas e intelectivas en el momento de cometer el doble parricidio.

Mientras tanto, vecinos de la zona lamentan la pérdida de "dos personas sensacionales, que además eran muy asiduas de la iglesia castrense, con otras dos hijas maravillosas, y además estaban muy contentos tras ser abuelos".