Cuándo y cómo comprar entradas para el último concierto de Shakira el Día de la Hispanidad

Shakira ya tiene preparada la despedida de su residencia en Madrid. La cantante colombiana ofrecerá el próximo lunes 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, el último concierto de su estancia en la capital.

Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas que acompañarán a la colombiana sobre el escenario. Será, además, el concierto número 13 de la residencia de Shakira en Madrid, según ha informado el presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, durante una rueda de prensa celebrada este martes en la capital.

Sagliocco ha avanzado además que habrá "más sorpresas en los próximos días", aunque no ha concretado quiénes serán los nuevos invitados. Sí ha descartado que se trate de algunos de los artistas que ya han pasado por el Macondo Park durante esta residencia.

La organización también prepara un homenaje a Federico García Lorca coincidiendo con el 90 aniversario de su muerte. El segundo escenario contará con actuaciones de artistas flamencos como Lagartija Nick, Kiki Morente e Israel Fernández. Además, está previsto proyectar una película inspirada en el escritor, aunque todavía no se ha especificado cuál.

"García Lorca nos ha hecho mucho mejores a todos, probablemente sea el poeta que más nos ha enamorado y nos ha hecho echar raíces, sobre todo a la comunidad flamenca y a la gitana, que son las que más han puesto en valor sus poemas", ha señalado Sagliocco.

La despedida también podría recuperar Hips Don't Lie en una nueva versión, después de que Shakira revisitara el tema con motivo del 20 aniversario de Spotify. La organización apunta a que esta versión podría formar parte del repertorio.

Shakira añade un show de despedida en Madrid el lunes 12 de octubre: el concierto "12+1" 🐺👑

Una noche para celebrar la Latinidad junto a Maluma, Beéle, Dani Martín y más sorpresas.

Además, vive la experiencia cultural del Parque Macondo❤️ pic.twitter.com/7o0GT2fyN9 — Live Nation España (@LiveNationES) October 6, 2026

Entradas: cuándo y dónde comprarlas

Quienes quieran asistir todavía tienen que estar pendientes de las próximas horas. La preventa arranca este martes 6 de octubre a las 15:00 horas, con sala de espera disponible desde las 14:30. Está reservada a clientes del Banco Santander que tengan una tarjeta de pago Mastercard emitida por la entidad.

La venta general comenzará el miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas, con sala de espera desde las 9:30. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, El Corte Inglés y Live Nation.

Cabe recordar que los menores de 16 años deberán acceder acompañados por un adulto responsable. Todos los asistentes, independientemente de su edad, necesitan disponer de entrada.