Desmantelan dos tiendas en la calle Alcalá que vendían zapatillas, bolsos y gorras de marca falsificados

La Policía Municipal de Madrid ha desmantelado dos establecimientos situados en la calle Alcalá donde presuntamente se comercializaban productos falsificados de marcas conocidas.

La actuación tuvo lugar el pasado 30 de septiembre por la mañana, cuando los agentes detectaron indicios de que en uno de los comercios podían estar vendiéndose artículos que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

Los policías realizaron una inspección del establecimiento y se entrevistaron inicialmente con una empleada. Posteriormente acudió al local el propietario, un ciudadano de nacionalidad china. Durante la inspección, los agentes localizaron zapatillas y bolsos de conocidas marcas que se ofrecían a precios muy inferiores a los habituales.

Ante las preguntas de los agentes sobre el origen de los productos, el propietario aseguró que los había adquirido en un establecimiento situado en el polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada.

El hombre manifestó que disponía de recibos que acreditaban el pago de los artículos, pero no contaba con un albarán que justificara la compra ni con autorización para distribuir los productos. Los agentes procedieron entonces a intervenir los artículos que se encontraban en el establecimiento para trasladarlos a dependencias policiales y realizar el correspondiente análisis.

Los productos intervenidos

En concreto, fueron incautados 97 pares de zapatillas, 86 productos de marroquinería y más de una decena de gorras, con un total de 197 artículos presuntamente falsificados.

Durante la intervención, el propietario reconoció además que disponía de otro establecimiento en las inmediaciones del primero en el que también se vendían productos falsificados. Los agentes se desplazaron hasta ese segundo local para comprobar la información. Allí se entrevistaron con el responsable del establecimiento, un joven español de 19 años.

En este segundo comercio también localizaron diferentes artículos de conocidas marcas que fueron intervenidos. En total, los policías se hicieron con 30 pares de zapatillas, 56 bolsos, seis mochilas y siete gorras.

Sumando las dos actuaciones, la Policía Municipal de Madrid se incautó de 293 productos presuntamente falsificados entre zapatillas, bolsos, mochilas y gorras.